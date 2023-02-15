日領空3度發現不明飛行物 防衛省「強烈懷疑」是中國偵查氣球

日本防衛省14日晚間發表聲明，過去幾年3度在日本領空發現氣球型飛行物體，「強烈懷疑是中國的無人偵查氣球」。圖為美軍4日擊落中國間諜氣球。（路透）

2023/02/15 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空遭擊落，引發全球關注。日本防衛省14日晚間發表聲明，過去幾年3度在日本領空發現氣球型飛行物體，「強烈懷疑是中國的無人偵查氣球」。

《NHK》報導，在北美上空陸續確認發現氣球等不明飛行物的同時，日本過去也曾在各地目擊到天空中出現類似飛行物體。日本防衛省14日深夜證實，2019年起3度在日本領空發現氣球型飛行物，經過多次分析後，「強烈懷疑是中國飛來的無人偵查氣球」。

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根據防衛省指出，這3次目擊事件發生的時間與地點，分別是2019年11月在鹿兒島薩摩川內市、2020年6月仙台市、2021年9月青森縣八戶市。另外，2022年1月在九州西方的公海上發現來源不明的氣球型飛行物。

防衛省官員表示，美軍本月4日擊落中國間諜氣球後，日方收到相關資訊，經過綜合分析後才做出上述結論。

日本防衛省已通過外交管道要求中國政府確認與這些飛行物體的關係，並強烈要求未來不要再出現類似情況，強調絕不接受外國偵查用氣球等物體入侵日本領空。

防衛省表示，即使是氣球，如果未經日本允許而入侵，將被視為侵犯日本領空，今後將對外國政府間諜氣球等氣球飛行物蒐集資訊並加強監視。

而中國外交部14日的例行記者會上，日本富士電視台記者問到，「據報導，日本政府分析，2022年1月在日本上空飛行的氣球來自中國。中方能否確認？對此有何評論？」中國外交部發言人汪文斌則回應，「希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒作。」

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