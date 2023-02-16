恐怖組織開打新領導人曝光 FBI懸賞30億捉拿

群龍無首的開打近日已確立第三任領導者，為埃及前軍官外號「復仇之劍」的阿戴爾，FBI懸賞1000萬美元（約新台幣30.3億）要捉拿他。（法新社）

2023/02/16 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織開打（Al-Qaeda）前任領導人札瓦希里（Ayman Zawahiri）去年7月遭美軍無人機擊斃，群龍無首的開打近日已確立第三任領導者，為埃及前軍官外號「復仇之劍」（the Sword of Revenge）的阿戴爾（Saif al-Adel），FBI懸賞1000萬美元（約新台幣30.3億）要捉拿他。

據《路透》報導，在開打組織創辦人賓拉登2011年遭擊斃後，開打組織擁立賓拉登副手、外科醫師札瓦希里繼任，札瓦希里去年7月在阿富汗遭美軍無人機擊斃，開打組織再度陷入混亂，基地組織專家說，札瓦希里的死給該組織帶來了巨大壓力，內部希望選擇一位能夠精心策劃致命行動並運行聖戰網路的戰略領導人，因此埃及前軍官阿戴爾開始浮出檯面，聯合國評估儘管開打組織尚未正式任命，但許多成員已認定阿戴爾為該組織事實上和無可爭議的領導者。

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外界對阿戴爾所知甚少，照片只有3張曝光，其曾擔任埃及特種部隊上校，1988年離開埃及，加入開打組織前身團隊，阿戴爾涉嫌參與1981年刺殺埃及總統沙達特的行動，策畫1998年美國駐肯亞和坦尚尼亞大使館被炸事件，造成224死逾4500傷，1990年代在蘇丹、巴基斯坦及阿富汗等地建立恐佈份子訓練營。

美國國務院稱，阿戴爾藏身伊朗，FBI提供高達1000萬美元的懸賞，以獲取有關阿戴爾的相關訊息。

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