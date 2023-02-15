人質照曝光！印尼民航機降落著火 外籍機師被叛軍綁架

印尼蘇西航空一架客機7日在印尼巴布亞省的機場降落時著火，機上一名紐西蘭籍機師遭當地武裝集團挾持。近日機師的照片則首度曝光。（美聯社）

2023/02/15 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇西航空（Susi Air）一架客機7日在在印尼巴布亞省的恩杜加縣（Kabupaten Nduga）的機場降落時著火，機上一名紐西蘭籍機師遭當地武裝集團挾持。近日機師遭挾持的照片首度曝光。

美國有線電視新聞網《CNN》今（15）日報導，挾持機師的印尼「西巴布亞民族解放軍」（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）14日釋出機師菲利普（Philip Mehrtens）的照片，他穿著整齊看似沒有受傷。

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照片中可見，「西巴布亞民族解放軍」成員身穿傳統服飾，其中一名手持FNC突擊步槍，另一名則持一把加裝榴彈發射器的突擊步槍，其他成員則將緊抓機師雙手，防止他脫逃。

印度政府已將「西巴布亞民族解放軍」指定為恐怖組織，而「西巴布亞民族解放軍」7日則發表聲明表示，已挾持機上的飛行員為人質，且承認燒毀蘇西航空的飛機。該團體也表示：「這是1996年後，第2次挾持人質。」

印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）則表示，警方已展開搜救行動；巴布亞警察局長馬赫尼希（Mathius Fakhiri）也提到，機上除了機師外，還載有5名乘客，其中包括一名嬰兒。

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