賀！最新研究勃起平均長度增長24％ 年長人「彈性」較大

美國最新研究顯示男性平均勃起長度增加。（資料照）

2023/02/16 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項最新研究顯示，全球男性勃起平均長度增加了24%。研究人元從性行為研究中蒐集了1992年至2021年，來自各國55000名男性的數據，29年間從12.1公分，增長到15.2公分。然而，目前沒有證據顯示變化從何而來，有專家推測勃起數越多，可伸縮範圍就越大，對此研究數據也表明中年人勃起範圍較年輕人大。

根據LADBIBLE指出，美國史丹佛大學醫學院教授艾森伯格（Michael Eisenberg），特別選在情人節當天發表最新的研究顯示，對比1992年的數據，男人的陰莖在29年間顯著增長了24%。艾森伯格攜手團隊，從75項性行為研究中，取得了來自世界各地，超過55000名年齡大於17歲男子的數據。

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他們集中比較三項數據，鬆弛的、拉長的以及勃起的發現，前兩項在幾十年間幾乎沒有變化，然而勃起長度明顯增加，從12.1公分增加至15.2公分。艾森伯格表示，生殖系統是生物學中最重要的部分之一，如今的變化意味著人體正在進行重大轉變。而這份研究中，無法確定人體變化的原因。

一些研究表明，青春期提前與生殖器發育有關，因此推測可能因為環境中存在干擾激素的化學物質，造成數據差異。德州貝勒醫學院Lipshultz博士則猜測，發達的網路色情影音也有關聯，他認為勃起越多次，組織可能會拉伸更長。艾森伯格的研究也顯示，48至60歲的男性陰莖可拉長範圍，比起18至20歲的男性來的更長。

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