紫色小恐龍「邦尼」推出新造型 美國網友不買單

美國玩具製造公司宣布「邦尼」將在2024年重出江湖，但新造型顯然讓美國網友不太買單。（美聯社）

2023/02/16 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕著名兒童節目《小博士邦尼（Barney & Friends）》曾在台灣兒童頻道播出，是許多7、8年級的童年回憶。其中紫色小恐龍「邦尼（Barney）」帶著孩子們唱歌學習，更是節目的靈魂角色。美國玩具製造公司日前宣布，「邦尼」將在2024年重出江湖，但新造型推出後，顯然讓美國網友不太買單。

根據《NBC》報導，美泰兒公司（Mattel, Inc.）週一（13日）表示，預計在2024年將著名兒童節目《小博士邦尼》重製，並推出動畫系列。孰料，主角「邦尼」的新造型公布後，卻讓美國網友一陣錯愕，不少人直呼「他們給邦尼整形了」。

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與1990年代最初版本的人偶「邦尼」相比，動畫版「邦尼」的形像完全不同。新角色的臉頰顯得圓潤許多，且眼睛更大、鼻子輪廓也經過修改，也難怪許多美國網友不買單，社群平台甚直出現「#NotMyDinosaur」標籤，表達對童年夥伴新造型的不滿情緒。

美泰兒公司表示，設計新款「邦尼」的初衷是老少皆宜、吸引不同年齡層的粉絲。新「邦尼」將現身電視、電影、YouTube頻道，並配合嶄新主題音樂及全系列兒童產品，諸如玩具、書籍、服飾等，把紫色小恐龍「邦尼」介紹給不同世代的孩子們。

They gave Barney contacts, a nose job and bigger veneers. Sad. pic.twitter.com/D2aWosH8AZ — Veronica McDonald???? （@Purify_toast17） February 14, 2023

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