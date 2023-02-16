「響尾蛇」飛彈成擊落氣球最佳選項 專家：安全且CP值高

專家指出，美軍使用的AIM-9X「響尾蛇」飛彈擊落氣球，是美國武器庫中「CP值」較高的選擇。（圖擷取自美國國防部「防衛顯示資訊分佈服務」網站）

2023/02/16 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近期派出戰機擊落中國間諜氣球與3個不明飛行物，而美軍皆使用飛彈擊落不明飛行物，專家指出，美軍使用的AIM-9X「響尾蛇」飛彈，是美國武器庫中「CP值」較高的選擇；且用飛彈擊落，也是對飛行員與飛機相對安全的選擇。

根據《美國之音》報導，由於高空氣球移動速度緩慢，與傳統空中目標相比較難追蹤。美國空軍大學研究所指出，氣球的雷達截面積等同於「一隻鳥」，且移動速度緩慢，容易被雷達或偵測設備忽略。

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美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）指出，由於不明飛行物可能攜帶爆炸裝置，為了確保飛行員與飛機安全，飛彈必須在一定距離外發射並擊中目標。

費學禮表示，若目標在飛機前方爆炸，可能會導致引擎吸入碎片，導致引擎損壞，最後使得飛行員必須跳傘逃生、飛機墜毀。但是當飛彈射程達到32公里以上，氣球或不明飛行物上的爆炸就不會波及到飛機。美國智庫「傳統基金會」資深研究員成斌（Dean Cheng）也提到：「響尾蛇是我們最好的短程空對空飛彈之一，而且它不是我們最貴的飛彈。」

報導指出，最新的AIM-9X「響尾蛇」飛彈能夠被部署在大多數軍用戰鬥機上，「響尾蛇」雖然是空對空武器，但是也可以從地面發射或是針對地面目標使用。美國空軍發言人鮑威爾（Stephanie Powell）在2021年曾表示，由於「響尾蛇」系列飛彈成本相對較低，加上具有多功能性和可靠度，美國空軍很可能會沿用該飛彈直到本世紀末。

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