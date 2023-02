播映批評印度總理莫迪紀錄片 BBC印度辦事處遭搜查

2023/02/16 13:13

〔即時新聞/綜合報導〕英國廣播公司(BBC)於上月播映紀錄片「印度:莫迪問題」(India: the Modi Question),其中不乏探討莫迪在2002年古吉拉特騷亂中所扮演的重要角色,引起印度政府不滿,直批此片是「反印垃圾」。播映後,BBC印度辦事處近日遭稅務部門上門搜查,BBC表示會與當局密切合作,盼此事盡快落幕。

綜合外媒報導,此紀錄片主要講述印度現任總理莫迪時任古吉拉特邦首長時發生的古吉拉特騷亂事件。60名印度教教徒搭乘的火車被大火燒毀,不幸身亡,間接導致印度國內印度教和伊斯蘭教嚴重衝突。紀錄片也揭露一份英國外交部機密報告,稱莫迪縱容漠視,讓犯下暴力案件的犯罪者逍遙法外,應負起全責。

請繼續往下閱讀...

紀錄片於今年1月17日播映,不久後印度政府援用緊急狀態法,禁止紀錄片在印度上映,也不准在網路上分享跟紀錄片有關的任何影像片段,YouTube和推特當時都配合印度政府,限縮言論自由。印度德里警察甚至拘留觀看紀錄片的學生。

BBC也沒能逃過印度政府對紀錄片的大動作搜捕。從2月14日開始,印度稅務部門突襲搜查BBC印度新德里、孟買辦事處,印度當局封鎖現場,BBC員工無法進出辦事處。BBC發言人告訴CNN,BBC會與當局密切合作,希望此事盡快落幕。

事實上,印度政府有權對這部紀錄片做出回應,但被拒絕。BBC表示,這部電影經過審慎研究,廣泛採納各種聲音、事件目擊者和專家,以及執政黨「印度人民黨」相關人士的回應。

印度執政黨「印度人民黨」發言人巴蒂亞(Gaurav Bhatia)稱BBC是世上最腐敗的組織,並表示印度願意為每個組織提供機會,「只要你不對政府吐毒液(venom)」,堅稱搜查是合法的。另一方面,印度新聞廣播顧問古普塔(Kanchan Gupta)砲轟紀錄片是「偽裝成政治宣傳工具的紀錄片」、「反印度垃圾」。

「印度新聞編輯協會」對印度政府上門搜索一事感到擔憂,因政府機構仍在延續反對「批評政府」的趨勢,打擊新聞機構;國際特赦組織印度委員會提出同樣指控,印度政府正以恐嚇和騷擾手段試圖影響BBC對印度的報導。根據「無國界記者」組織統計報告指出,自莫迪上任以來,印度新聞自由度大幅下降,在全球180個國家中排名第150位。

The IT raid at BBC’s offices reeks of desperation and shows that the Modi government is scared of criticism.



We condemn these intimidation tactics in the harshest terms. This undemocratic and dictatorial attitude cannot go on any longer.