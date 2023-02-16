中國近視夫妻 1歲兒竟檢出近視超過600度

中國一對夫妻後天高度近視，日前帶1歲兒子檢查視力，竟然檢出孩子有600度的高度近視。示意圖。（資料照）

2023/02/16 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕「現代進士多近視」，近視是父母在育兒時擔心的文明病之一；中國一對夫妻後天高度近視，日前帶1歲兒子檢查視力，竟然檢出孩子有600度的高度近視。

綜合中媒報導，中國河南鄭州一對夫妻是後天高度近視患者，2人從求學期間開始近視，度數都達到600度；近期，這對夫妻喜獲麟兒，妻子慕小姐在兒子1歲時帶他去做視力檢查，不料孩子竟也檢出高度近視，度數分別達到600與650度。

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醫院主任表示，孩子年紀這麼小，理應是病理性近視（degenerative myopia），而且有病理性近視基因；為了拯救孩子的視力，慕小姐試圖改善外部因素，除了幫兒子配戴眼鏡，每天也帶孩子在外面待6小時，避免糖分攝取，希望延緩近視。

本月5日，慕小姐又帶孩子去醫院全面體檢，發現孩子半年間，左眼眼軸就增長了1.16毫米，度數增長至少100度，連醫院主任都束手無策，表示自己沒有看過這麼快的增長速度，基因決定了這個孩子的眼軸增長，如果不從外部干涉，任由眼軸持續增長，最壞的結果就是孩子早早就失明。

眼軸即眼球長度，計算自眼球表面起至視網膜止，正常長度為24毫米以內；眼軸拉長，導致遠方影像聚焦成像在視網膜前方，就會讓使患者所見影像變得模糊不清視，多數近視眼都是眼軸拉長所致。

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