中國幼兒園爆諾羅群聚 官員竟施壓家長刪文

中國江西市一位網友發文質疑幼兒園出現諾羅病毒感染病例，事後被官員施壓要求刪文。圖為中國某處幼兒園，與本新聞無關。（路透）

2023/02/16 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日各省傳出諾羅病毒感染案例，深圳接獲11所學校通報病例，西安則傳出家長在微信公眾號發文，推測幼兒園爆發諾羅群聚感染，隔日教育局、街道辦卻上門要求刪文。中國微博網友不解回應「心裡沒鬼幹嘛要求刪稿」、「一貫如此，不解決問題，先解決提出問題的人」。

綜合中媒報導，中國多地疾控部門陸續發文，指出諾羅病毒引起的急性腹瀉正進入發病高峰期，呼籲市民做好防禦工作。深圳市於本月上週也接獲11所學校通報病例。

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深圳市自2月6日開學後，截至2月10日已接獲11起學校爆發諾羅病毒感染病例，7起發生在幼兒園、3起發生在小學、1起發生在中學。

一位網友日前也在微信公眾號上發文，稱陝西省西安市蓮湖萬國遠鑒幼兒園多名幼兒出現嘔吐、腹痛症狀，推測應是感染諾羅病毒或食物中毒，並上傳一張家長群組的對話截圖。

文章上傳隔日，蓮湖區教育局、街道辦竟向該網友親友、同事、主管施壓，要求刪文，該網友拒絕配合；他認為自己只是反映問題，不知道「這些人的顧慮為何？」。

對此，萬國遠鑒幼兒園於14日發表聲明，表示針對18名幼兒和3名教職員進行採樣，發現3名幼兒感染諾羅病毒。此外，園方已進行全園消毒，教育局和衛生單位也展開全面檢查，但園方目前僅發表聲明稿，未派人出面回應。

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