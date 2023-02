印度航展俄羅斯大力推銷 美法俄也爭搶軍售市場

2023/02/15 12:17

〔即時新聞/綜合報導〕自從烏俄戰爭爆發以來,俄羅斯受到國際嚴厲制裁,俄羅斯去年GDP年減2.5%,軍用晶片及原材料等進口大幅限制。為突破國際制裁,俄羅斯在這個月13~17日的印度航展(Aero India 2023)中大力推銷俄製武器,以賺取外匯,不僅提議提供印度優渥技術條件,還盡量滿足印度的需求。

根據俄羅斯官媒俄羅斯衛星通訊社報導,俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長德米特里∙舒加耶夫在印度航展前夕對記者說,俄羅斯在最近5年內向印度供應了價值超過130億美元的武器,莫斯科和新德里目前的武器訂單總額超過100億美元。

請繼續往下閱讀...

他指出,儘管以美國為首的西方國家因俄羅斯在烏克蘭開展的特別行動對印度施加了「前所未有的」壓力,印度仍然是俄羅斯軍事技術合作領域的主要夥伴之一,訂單總額超過100億美元。

舒加耶夫強調稱:「我們在軍事技術領域的合作不受任何政治形勢的影響。俄印軍事技術合作領域發展現階段的特點首先是印度領導層所採取的在『印度製造』和『自給自足的印度』原則基礎上印度企業軍用產品生產本地化的路線。」

除此之外,俄羅斯聯邦軍事技術合作局副局長弗拉基米爾·德羅若夫在2023年印度航展(Aero India 2023)期間對記者表示,俄羅斯向印度提出建議,以俄羅斯的「阿穆爾-1650」(拉達級外銷版)柴電潛艦為基礎將符合印度P-75(I)自製潛艦計畫的標準,其本土化生產可達70-80%。可以看出,俄羅斯以高度印度本土化製造條件吸引印度,並期望俄羅斯公司能分到20-30%的利益。

俄羅斯已經通知印度不會參加P-75(I)計畫的招標,並建議印度向俄羅斯購買俄製或印俄聯合生產的關鍵技術裝備。

除了俄羅斯提議向印度分享最新坦克「T-14」技術之外,俄羅斯聯合航空製造集團公司總經理還提議希望向印度提供更多「蘇-30MKI」(蘇-30的印度本土化型號)和米格-29戰機。俄羅斯衛星通訊社報導,印度國防採購委員會批准了從俄羅斯採購21架米格-29戰機和升級印空軍現有59架米格-29戰機,總價值超過9.84億美元。此外,新德里還計劃採購12架蘇-30MKI戰機,價值14.2億美元,將在印度本土組裝。

俄羅聯合航空製造公司總經理尤里·斯柳薩里表示,公司正在研究在印度實現蘇愷戰機本土化生產的可行性。他還指出,俄羅斯還將向印度提供伊留申IL-114客機,並在伊爾庫特MC-21客機方面開展合作。

另外,俄印合資企業「布拉莫斯」公司宣佈,布拉莫斯中程超音速飛彈將在2025年底至2026年中期開始量產,布拉莫斯飛彈有海射、潛射、空射、陸射多種版本,彈頭重1330公斤,射程可達300公里。

除了俄羅斯,美法等國也派飛機飛往印度參展,企圖爭取印度訂單。其中,法國「飆風」已擊敗美國「超級大黃蜂」搶下印度國產航艦「維克蘭特號」艦載機訂單,累計訂單最終可能有57架。美國則派出F-15、F-16、F-18以及F-35出席航展,此次F-35的首次參展造成熱烈討論,F-35隱形戰機對印度而言相當有吸引力,若印度決定採購將是中共西部戰區的殲20隱形戰機重要對手。與此相比,俄羅斯此次只有蘇-57隱形戰機的全尺寸模型,F-35相形見絀,推測是受到俄烏戰爭影響。

Aero India 2023 ????????⚡



Scale of Aero India 23 is biggest ever in History of Indian Aviation. With 67 Jet taking Parts in flying & 36 Static Show.



98 Foreign Nation, 809 Exhibitors & 251 MOU will be Signed.



⭐ Aircraft

F-35, F-18, F-15E, F-16, B1B, C-390, Su-30,Tejas etc. pic.twitter.com/OOHcilc2ZX