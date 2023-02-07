軍情動態》艦載型「光輝戰機」降落自家航艦 印軍採用興趣仍不高

圖為印度國造「光輝」輕型戰鬥機於維克蘭特號起飛。（圖片擷取自印度國防部推特@SpokespersonMoD）

2023/02/07 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕綜合外媒報導，印度自行開發的艦載型「光輝」戰機週一首次降落在首艘國造航艦維克蘭特號，但印度海軍對此型戰機的興趣並不高，重心仍放在多用途艦載戰鬥機（MRCBF）計劃下的雙引擎甲板戰鬥機計畫（TEDBF）。

印度海軍曾分兩批採購45架MiG-29K艦載機，但在接收後仍發生多起事故並損失6架，還因發動機故障和妥善率差等一系列問題而受到批評。為此，印度決定進行多用途艦載戰鬥機（MRCBF）計劃，並計劃購買57架F/A-18E/F或達梭的「飆風M」戰機，但後續因預算不足縮減至26架，而這兩型戰機是否能在維克蘭特號上作業也仍在測試階段。

請繼續往下閱讀...

據軍聞網站「Military Leak」報導，2016年印度海軍曾宣布國產的光輝戰鬥機過重，不適合在航空母艦操作。現在「光輝」LCA-NP（艦載型）原型機在航艦成功著陸和起飛，讓維克蘭特號自去年9月服役以來只能起降「米格-29」艦載機的狀況有了新選擇。

軍聞網站「THE WARZONE」報導，印度海軍仍然將重心放在多用途艦載戰鬥機（MRCBF）計劃下的雙引擎甲板戰鬥機計畫（TEDBF）。現階段儘管在2021年的印度航空展上展示了一個模型，但仍然非常不清楚TEDBF會是什麼樣子，以及它是否會沿用LCA的任何技術。

從模型和計畫目標來看，TEDBF將採用雙引擎配置，而不是單引擎配置，並且預計還採用近距鴨式佈局的三角翼飛機。但是，TEDBF計畫的飛機將需要彈射起飛以及攔阻索。這是現在採用滑跳起飛的維克蘭特號無法提供的。並且鴨式機翼氣動力佈局設計較為複雜，對於飛控軟體設計和電傳設計要求較高，這又增加了本土化戰機製造的難度。雖然LCA-MK1（量產型）已在空軍服役，但鑑於該計畫從啟動到交付共歷時32年，對TEDBF來說並不是個好兆頭。

總而言之，在印度海軍對「光輝」LCA-NP（艦載型）不感興趣、各項計畫趕不上目標的情況下，排水量45,000噸的維克蘭特號在可預見的幾年內，仍然只能使用MiG-29K進行作業。而這只是印度發展軍工所碰到問題的縮影。

印度進行多用途艦載戰鬥機（MRCBF）計劃，並計劃購買57架F/A-18E/F或達梭的「飆風」戰機，但後續因預算不足縮減至26架，而這兩型戰機是否能在維克蘭特號上作業也仍在測試階段。圖為希臘政府先前向法國達梭集團（Groupe Dassault）訂購的飆風（Rafale）戰鬥機。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法