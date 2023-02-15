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    比爾蓋茲示警：「生物恐怖主義」將對全人類造成威脅

    比爾蓋茲近日受訪表示，生物恐怖主義將是全球人類未來的共同敵人。資料照。（路透）

    比爾蓋茲近日受訪表示，生物恐怖主義將是全球人類未來的共同敵人。資料照。（路透）

    2023/02/15 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日受訪表示，生物恐怖主義（Bioterrorism）將是全球人類未來的共同敵人。

    根據《Euronews》報導，英國廣播公司（BBC）2月3日推出的專訪影片裡，蓋茲做出了驚人預言。英國記者拉詹（Amol Rajan）詢問蓋茲「什麼是人類未來必須面對，且我們沒有充分準備的巨大威脅」，蓋茲回答：「由於我們正積極面對氣候變遷，因此我的答案是生物恐怖主義，這真的非常可怕」。

    蓋茲補充，生物恐怖主義和流行病類似，卻更難抵禦。不肖份子試圖研究人體的防禦系統，並有意識的設計能夠破壞、並廣為傳播的生物製劑（Biologic Therapy），使人類暴露在危險、甚至致命的傳染疾病當中。

    蓋茲是知名企業家，他熱衷慈善、為人道主義奉獻的精神，亦廣為流傳。憑藉優異的洞察力，蓋茲常常就科技、傳染病等領域，發表精準的「全球趨勢預測」。事實上，早在2015年的一場演說，蓋茲就曾公開示警，全球瘟疫的爆發只是時間早晚的問題，且世界顯然尚未做好預防準備。

    對於蓋茲的警告，國際刑警組織（ICPO）也表示，情報顯示部分個人及恐怖組織，有能力和意圖透過生物製劑，對國際社會造成危害。國際刑警組織甚至針對「暗網（Dark web）」潛在的生物恐怖主義進行調查，強調「結構化的預防、準備、應對戰略，將相當關鍵。」

    美國疾病管制與預防中心（CDC）則認為，若爆發生物恐怖攻擊，可能性包括炭疽桿菌（anthrax）、天花病毒（Smallpox）、曾作為戰場生化武器的馬鼻疽（Glanders）、及過去在東南亞和澳洲傳播的類鼻疽（Melioidosis）等。

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