防堵中俄擴張 美國安會建議美國及盟友展開北極周邊行動

圖為美國海岸防衛隊執行巡邏任務。（圖片擷取自DVIDS）

2023/02/14 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕3個國家的高級海事官員和一名美國國家安全委員會官員，上週開會時同意，隨著俄羅斯加強軍事存在以及中國將其勢力擴大到北極海域的商業領域之外，美國及其盟友的海軍和海岸警衛隊的存在變得越來越重要。

根據美國半官方網站「USNI News」報導，大西洋地區海岸警衛隊中將倫迪（Kevin Lunday）表示，去年在白令海進行例行巡邏時，發現一艘中國飛彈驅逐艦在阿拉斯加基斯卡島（Kiska）以北138公里處航行。巡邏的船員報告說，不久之後又看到​​另外2艘中國軍艦和4艘俄羅斯軍艦，在美國專屬經濟區按照既定的國際規範共同行動。

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在去年入侵烏克蘭前，克里姆林宮迅速在芬蘭旁的科拉半島（Kola Peninsula）及其周圍，建立了用於彈道飛彈和攻擊潛艇及水面戰艦的海軍設施、14個用於遠程轟炸機和戰鬥機的機場以及士兵和海軍陸戰隊的地面設施。俄羅斯還在北海航線沿線改進或建造了新的機場、港口和軍營。

中國則有興趣在海外貿易中建立一條「冰上絲綢之路」，已派出6次探險隊前往該地區進行科學研究，並將其在北方航道沿線的俄羅斯基礎設施、能源生產和礦產開採方面的投資增加了一倍，海軍上將達里爾·考德爾（Daryl Caudle）指出，有1000萬噸的中國船隻沿著這條越來越不結冰的航線行駛。中國國家主席習近平也宣布到2030年要使中國成為「極地大國」。

小組成員一致認為，這2個國家對該地區的航行自由構成威脅。例如，幾位小組成員指出，俄羅斯要求所有使用北海航線的船隻提前45天通知過境、支付費用、由2艘破冰船護航並配備2名領航員。

下個月，北約國家將在北極周邊地區舉行海軍演習，其中包括英國與挪威在挪威海岸外舉辦的聯合維京23演習。

而八國北極論壇成員之一的丹麥，則已經開始進行北極防禦計畫。根據軍聞網站「NAVAL NEWS」 報導，丹麥國防協議已經增加名為「北極能力包裹」（The Arctic Capability package）的補充協議，丹麥國防採辦和後勤組織（DALO）發布了中高度、遠程無人飛行器的招標，以提供監視和情報能力，預計2023年簽約。

其次，總部位於格陵蘭西南部努克的丹麥北極聯合司令部（JACO），正在運行新監視技術的測試和建設評估中心，JACO的升級將在2023年上半年完成。

此協議的其他項目細化包括：在法羅群島（Faroe Islands）安裝監視雷達，增加在北極地區護衛艦和巡邏艦上的無人駕駛能力；加強這些船隻與其搭載的MH-60R海鷹直升機之間的戰術數據鏈，以及提高數據分析能力。

丹麥北極防禦地圖。（圖片擷取自丹麥技術大學）

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