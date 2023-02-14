日本在南海替美國補位 將提供菲律賓直升機與坦克

圖為日本的UH-1J通用直升機。（圖片擷取自菲律賓陸軍臉書）

2023/02/14 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年積極進行與南海海域相關國家的合作政策，並將可能提供菲律賓直升機和坦克。

根據軍聞網站「Military Leak」去年12月21日報導，菲律賓國會已完成預算編列與撥款程序，可望根據去年12月11日美、日、菲三方會談達成的協議，由日本陸上自衛隊（簡稱陸自）於未來2至3年內，向菲國陸軍移交數架UH-1J直升機，協助強化空中運輸與非傳統安全作業能量。

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此項援助計畫是以日、菲兩國2016年簽署的《防衛裝備品及技術移轉協定》為基礎，由陸自向菲國陸軍移交數架UH-1J直升機，用於執行人員物資運輸、醫療後送、人道救援／災害防救（HA/DR）任務，同時促進兩國作業互通性。軍聞網站「AIRSPACE REVIEW」指出，菲律賓將獲得13至26架UH-1J通用直升機，和6至11架AH-1S眼镜蛇攻擊直升機。

軍聞網站「DEFENCE BLOG」則報導，日本已在2023年預算草案中編列20億日元（約新台幣4.6億元）用於加強地區盟友防禦能力，並稱菲律賓除了有望獲得UH-1J直升機，還可能接收74式主戰坦克。而在2017年，菲律賓海軍已經從日本接收了2架TC-90巡邏機。雖然這些裝備都略顯過時老舊，但對於缺乏重裝甲裝備和只有少量直升機的菲律賓陸軍來說，這些援助將大大提升其陸軍戰力，更有能力應對國內各叛軍勢力和恐怖組織。

日本和菲律賓2016年簽署《防衛裝備品及技術移轉協定》，並根據日本政府2017年的調整，授權日本自衛隊可將庫存防衛裝備，在限定執行救災或情蒐等「不能實際從事作戰用途」前提下，無償贈予或低價出售給友邦。

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