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    140年來央行高層全男性 反映日本性別平等問題

    日本女性要站上領導地位至今仍極為困難。圖為即將出任日本央行行長的植田和男。（彭博）

    日本女性要站上領導地位至今仍極為困難。圖為即將出任日本央行行長的植田和男。（彭博）

    2023/02/14 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕日本中央銀行（BOJ）將再次由3名男性領導，彰顯日本作為先進經濟體，性別平等始終處於末段班問題；日本女性要站上領導地位至今仍極為困難。

    根據《路透》報導，知情官員表示，日本首相岸田文雄將於週二（14日）提名現年71歲的經濟學家植田和男擔任日本央行行長，並任命內田真一、冰見野良三為副行長，確定將延續日本央行創建140年來，沒有任何女性擔綱高層職位的尷尬紀錄。

    全球央行研究和諮詢機構「官方貨幣與金融機構論壇」（Official Monetary and Financial Institutions Forum）去年發布一份報告指出，日本央行在性別平等項目中，於185個央行排名第142，敬陪末座。目前全球約有11%的央行為女性行長，創下歷史新高；另有37%的央行任命女性副行長。

    日本央行曾多次承諾將關注性別多元。2021年前開始，致力提高女性管理階層比例，透過支援與訓練，日本央行目標自原先的6%，在2023年提高至10%。但這一數字仍遠低於歐洲中央銀行（European Central Bank），歐洲央行有高達30%的女性主管。

    日本央行去年公布的年度報告中，並沒有提到對於性別平等付出的努力，但稱日本央行在截至3月的財政年度裡已「積極聘僱女性」，新進職員中的女性占比超過30%，職位包括經理、理事等。

    上述問題不僅出現在日本央行，事實上岸田首相的20名閣員當中，僅有2名女性。內閣府表示，他們對於增加女性閣員人數並沒有具體計畫，但正在努力增加國會選舉的女性候選人人數，目標在2025年底前，提高至35%。

    已逝日本前首相安倍晉三曾積極提倡「女力經濟」，誓言打造「讓女性能閃耀發光的社會」，但安倍政府卻將「2020年讓日本高階職位由女性擔任比例提升至30%」的目標大幅延後了10年，改成2030年才達成。

    日本史上僅有2名女性擔任過外務大臣一職，並從未出現過女性首相或女性財務大臣；政經中心東京都則是到2016年，方才選出首位女性知事小池百合子。

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