土耳其多名建商遭逮 當局定期批准「建築特赦」惹議

土耳其當局調查163名與建築屋倒塌相關人士，目前已知有8人被捕、48人遭警方拘留。（美聯社）

2023/02/14 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其東南部靠近敘利亞邊境地區6日發生芮氏規模7.8強震後，死亡人數超過3.6萬人，由於這起地震造成土國數萬棟建築坍塌，引起民眾對建商強烈不滿，對此土國當局調查163名與建築倒塌相關人士，目前已知有8人被捕、48人遭警方拘留。

據《CNN》報導，目前已知這起地震造成土耳其有3萬1643人死亡，敘利亞死亡人數有4574人。

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土耳其司法部長博茲達格（Bekir Bozdag）13日表示，所有震災地區的檢察官辦公室皆已展開司法調查，包括考量建築物的建造年分，還有誰曾參與建物審查等。

文中援引土耳其官媒「阿納多盧通訊社」報導提到，經調查與建物倒塌有關163人之中，有8人被捕、48人被警方拘留。南部城市馬拉蒂亞（Malatya）與阿達納（Adana）的檢察官當日分別逮捕總共31名建商，還有加濟安泰普市（Gaziantep）檢察辦公室逮捕1名倒塌公寓的施工主管托桑（Nazmi Tosun）、1名公寓承包商溫庫格魯（İbrahim Mustafa Uncuoğlu）。

東南部災區阿德亞曼（Adiyaman）有數名建商於12日一度試圖搭機出境，當局得知消息派員前往伊斯坦堡機場當場逮捕，包括1名建商卡拉庫斯（Yavuz Karakus）與其妻子，夫妻被逮時身上備有1.6萬美元（約新台幣48萬元）和2萬土耳其里拉（約新台幣2萬元）。卡拉庫斯對記者說：「我問心無愧，我建造的44棟房子之中，僅4棟倒塌。我依照規範進行。」

另外1名承包商科斯昆（Mehmet Yaşar Coşkun）12日前往機場途中被當局攔截，他是哈塔伊省的高層豪華公寓Rönesans Residence負責人，被逮後聲稱「不清楚為何大樓會倒塌，且想離境也和倒塌大樓毫無關聯。」

據悉，土耳其1999年發生伊茲密特（Izmit）地震造成至少1.7萬人死亡，約50萬人流離失所，此後土國當局訂定嚴格建築規範，但這次地震卻有大量建物倒塌，因此有部分批評者認為，土國政府過去曾定期批准「建築特赦」（construction amnesty），亦即建商能以繳錢方式讓沒有達到安全要求的建築物擁有法律豁免權，故政府拘捕只是想推卸未確實執行建築法規的責任給建商或承包商個人身上。

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