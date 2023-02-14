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    奇蹟！土耳其10歲女童 受困185小時後獲救

    土耳其一名受困長達185小時的10歲女童Ayça獲救。（圖擷取自「@Doranimated」推特、本報合成）

    土耳其一名受困長達185小時的10歲女童Ayça獲救。（圖擷取自「@Doranimated」推特、本報合成）

    2023/02/14 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，目前已知死亡人數逾3萬7千人，儘管已過黃金72小時救援時間，仍有受困者陸續被救出，今稍早傳出一名10歲女童被困在廢墟長達185小時後終於獲救，目前已送院治療。

    綜合外媒報導，搜救團隊於當地時間14日在卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）某棟倒塌廢墟中，尋獲一名受困長達約185小時的10歲女童Ayça Ankara。公開畫面可見，數名救難人員小心將女童從瓦礫堆移出後放在擔架上，隨後緊急送醫治療。

    消息曝光引起外界振奮，許多網友紛紛留言，有人直呼「太好了」、「真的是奇蹟」、「我會為她祈禱」。

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