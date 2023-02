奇蹟！土耳其10歲女童 受困185小時後獲救

2023/02/14 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震,目前已知死亡人數逾3萬7千人,儘管已過黃金72小時救援時間,仍有受困者陸續被救出,今稍早傳出一名10歲女童被困在廢墟長達185小時後終於獲救,目前已送院治療。

綜合外媒報導,搜救團隊於當地時間14日在卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaras)某棟倒塌廢墟中,尋獲一名受困長達約185小時的10歲女童Ayça Ankara。公開畫面可見,數名救難人員小心將女童從瓦礫堆移出後放在擔架上,隨後緊急送醫治療。

請繼續往下閱讀...

消息曝光引起外界振奮,許多網友紛紛留言,有人直呼「太好了」、「真的是奇蹟」、「我會為她祈禱」。

A miracle in Kahramanmarash.



A 10-year-old girl pulled from the rubble in Turkey 185 hours after the earthquake.pic.twitter.com/1DVfFi3FTr