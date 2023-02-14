若中國氣球入侵 英相：颱風戰機將予以擊落

英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機全天候待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（路透檔案照）

2023/02/14 05:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空遭擊落後，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）宣布，將針對英國領空安全重新評估部署。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）更直言，皇家空軍戰機已經待命擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。

英國衛報13日報導，蘇納克表示，英國空軍的「颱風」戰機全天候待命，一旦有類似美國本月4日在南卡羅來納州沿岸外海擊落的中國間諜氣球入侵，對英國國家安全構成威脅，將毫不猶豫地予以擊落。

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蘇納克表示，他希望英國人民知道，「我們將窮盡一切手段維護英國的安全」，「我們有所謂的『快速反應警戒部隊』（quick reaction alert force），包括颱風戰機24小時全天候待命捍衛我們的領空。」

蘇納克說，他不宜披露太多國安事務的內情，但英國持續與盟邦保持密切聯繫，盡最大努力確保國家安全。

去年12月率團訪台的英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）表示，英國領空獲得一支特殊的快速反應部隊保護，這支部隊已證明有能力對抗不明與敵對飛行器；美國將與英國和「五眼聯盟」分享其對中國氣球情蒐能力的結論，屆時英國將對辨識、跟蹤、破壞和摧毀這些氣球的能力進行內部檢討。

華勒斯則說，英國及其盟邦將檢討這些領空入侵行動，對英國的安全具有何種意義，「此一發展是全球威脅形勢變得更糟糕的又一個跡象」；當局將利用安全檢討的結論，決定是否需要調整英國領空的警戒方式。華勒斯此前曾表示，如果氣球出現在英國上空，他會做出與美國國防部相同的反應，即予以擊落。

英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）在被問到中國間諜氣球是否可能已出現在英國上空時，坦承「有此可能」，並強調英國政府很關心事態發展，「中國是有敵意的國家，我們需要意識到這一點，也要了解中國的行為模式」，「我認為我們必須對這些國家對英國構成的威脅持現實態度。」

英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機隨時待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（法新社）

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