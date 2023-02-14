為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    若中國氣球入侵 英相：颱風戰機將予以擊落

    英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機全天候待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（路透檔案照）

    英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機全天候待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（路透檔案照）

    2023/02/14 05:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空遭擊落後，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）宣布，將針對英國領空安全重新評估部署。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）更直言，皇家空軍戰機已經待命擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。

    英國衛報13日報導，蘇納克表示，英國空軍的「颱風」戰機全天候待命，一旦有類似美國本月4日在南卡羅來納州沿岸外海擊落的中國間諜氣球入侵，對英國國家安全構成威脅，將毫不猶豫地予以擊落。

    蘇納克表示，他希望英國人民知道，「我們將窮盡一切手段維護英國的安全」，「我們有所謂的『快速反應警戒部隊』（quick reaction alert force），包括颱風戰機24小時全天候待命捍衛我們的領空。」

    蘇納克說，他不宜披露太多國安事務的內情，但英國持續與盟邦保持密切聯繫，盡最大努力確保國家安全。

    去年12月率團訪台的英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）表示，英國領空獲得一支特殊的快速反應部隊保護，這支部隊已證明有能力對抗不明與敵對飛行器；美國將與英國和「五眼聯盟」分享其對中國氣球情蒐能力的結論，屆時英國將對辨識、跟蹤、破壞和摧毀這些氣球的能力進行內部檢討。

    華勒斯則說，英國及其盟邦將檢討這些領空入侵行動，對英國的安全具有何種意義，「此一發展是全球威脅形勢變得更糟糕的又一個跡象」；當局將利用安全檢討的結論，決定是否需要調整英國領空的警戒方式。華勒斯此前曾表示，如果氣球出現在英國上空，他會做出與美國國防部相同的反應，即予以擊落。

    英國交通部次長霍爾登（Richard Holden）在被問到中國間諜氣球是否可能已出現在英國上空時，坦承「有此可能」，並強調英國政府很關心事態發展，「中國是有敵意的國家，我們需要意識到這一點，也要了解中國的行為模式」，「我認為我們必須對這些國家對英國構成的威脅持現實態度。」

    英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機隨時待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（法新社）

    英國首相蘇納克表示，皇家空軍的颱風戰機隨時待命，準備擊落入侵英國領空的中國偵察氣球。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    材質不同 日權威氣象主播：中國氣球絕非氣象氣球
    2023/02/13 19:13

    材質不同 日權威氣象主播：中國氣球絕非氣象氣球
    反咬「美國汽球」闖中國領空 汪文斌：去年以來十餘次
    2023/02/13 18:20

    反咬「美國汽球」闖中國領空 汪文斌：去年以來十餘次

    長榮大學週邊機能多樣化 生活所需一應俱全
    休倫湖上空不明物體飛越美國多州 拜登下令擊落
    2023/02/13 07:53

    休倫湖上空不明物體飛越美國多州 拜登下令擊落
    連續2天擊落不明飛行物 美參院領袖：也是氣球
    2023/02/13 06:02

    連續2天擊落不明飛行物 美參院領袖：也是氣球

    景氣連兩藍 統一台股基金進場好時機
    拜登連兩天批習 對抗西方能力有限
    2023/02/10 05:30

    拜登連兩天批習 對抗西方能力有限
    中國氣球應正名「浮空器」 呂禮詩搜出共軍「平流層飛艇」論文
    2023/02/09 21:13

    中國氣球應正名「浮空器」 呂禮詩搜出共軍「平流層飛艇」論文
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播