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    中國海警船向菲海防隊照雷射光 中國外交部自稱「專業、克制」

    菲律賓海岸警衛隊公布照片，指控中國海警船在南海惡意發射軍用雷射光，導致菲國船員短暫失明。（美聯社）

    菲律賓海岸警衛隊公布照片，指控中國海警船在南海惡意發射軍用雷射光，導致菲國船員短暫失明。（美聯社）

    2023/02/13 19:46

    〔中央社〕針對菲律賓指控中國海警船在南海向菲國海防隊員照射「軍事級雷射光」，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，中國海警船現場操作「專業、克制」，菲方應「確實尊重中國在南海的領土主權」。

    中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

    汪文斌宣稱，仁愛礁（仁愛暗沙）是「中國南沙群島的一部分」，菲律賓海警船2月6日未經中方允許駛入仁愛礁海域。中國海警船依據中國國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法「維護中國主權和海上秩序，現場操作專業、克制」。

    他說，中方敦促菲方「確實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益」，避免採取任何可能導致「爭議擴大化，局勢複雜化」的行動。中菲雙方正通過外交管道就此保持著溝通。

    菲律賓海岸防衛隊今天指控，1艘中國海警船6日在菲國海軍陸戰隊控制的仁愛暗沙近20公里海域，以「軍事級雷射光」2次照射海防隊的一艘艦艇，導致艦上人員暫時失明。當時，這艘艦艇正準備前往仁愛暗沙進行換班與補給任務。

    菲律賓海岸防衛隊並表示，中國海警船當時還進行危險動作，駛入菲國艦艇僅約140公尺的範圍內。此舉故意阻撓菲國船隻運送食物與物資給軍事人員，是嚴重漠視且明顯侵害菲律賓在「西菲律賓海」（南海）這一區域的主權。

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