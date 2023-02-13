軍武新知》英「挑戰者3」戰車完成關鍵防禦審查 進度超前即將動工

圖為英國「挑戰者3型」主戰車的概念車。（圖片擷取自英國陸軍）

2023/02/13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕「挑戰者3型」主戰車計畫到達新的里程碑，英國陸軍9日發佈聲明，指出計畫團隊在預算範圍內提前完成「關鍵防禦審查」（CDR），團隊對保護坦克的尖端新型裝甲系統成功進行試驗，將可開始建造原型車。

「挑戰者3型」主戰車計畫是由英國國防部「國防設備與支持組織」（DE&S），以及「萊茵金屬貝宜系統地面車輛」公司（RBSL）共同主導， 整個計畫在2022年3月完成「初始設計審查」（IDR）後，如今完成CDR，進度超前，使RBSL可開始為英國陸軍建造「挑戰者3型」原型戰車。

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英國陸軍表示，供應鏈分包合約現已授予英國供應鏈公司，有助於政府加快進度。在兩次關鍵的設計審查之後，RBSL在特爾福德的生產設施的現代化和擴建工作現已接近完成。除了主要合約之外，未來推動進度的關鍵因素是以色列「戰利品」主動防禦系統（Trophy Active Protection System）於該車整合，概念和評估階段進展順利，並已於2022年11月成功進行演示。

「挑戰者2」戰車曾在波灣戰爭與伊拉克戰爭中有輝煌戰績，曾創下最遠戰車擊殺紀錄，還有被70發火箭彈擊中未毀紀錄，但鑑於同期戰車不斷升級，「挑戰者2」受老舊的L30線膛砲和彈頭和藥筒分離的分裝式彈藥所限制，火力無法提升，其防護水準也逐漸落後於實戰，英軍最後決定進行改革升級。

而「挑戰者3」為「挑戰者2」升級版本，其設計重點包括新型120公厘滑膛砲、新一代模組化裝甲，增設車長全天候「獵殺一體」（Hunter-Killer）獨立觀瞄系統，提升引擎馬力，與換裝懸吊系統，強化車輛越野性能，追蹤敵方雷射導引武器的雷射預警系統、自動化目標追蹤和廣域搜索的射控系統，及全車的數位化。另外還有關鍵的「戰利品」（Trophy）主動防禦系統。

RBSL在2021年5月獲得這份升級合約，用以將148輛英國陸軍「挑戰者2型」主戰車升級至3型標準，合約總價值達8億英鎊（約新臺幣291.45億元），預計2027年開始交付。

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