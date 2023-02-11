中國鼓勵大學生捐精 8-12次補貼2萬台幣 這裡要求「無明顯脫髮」

中國多省鼓勵大學生捐精。（路透資料照）

2023/02/11 21:16

〔編譯魏國金／台北報導〕中國雲南省人類精子庫9日發出宣傳，徵求大專以上學歷者或在校生捐精，成功捐贈8至12次可獲人民幣4500元補貼（台幣2萬元）。該訊息當日衝上微博熱搜，並引發浙江、陝西、湖北、山東與北京等許多省市跟進倡議，其中北京捐精門檻最高，除學歷外，也要求身高170公分以上、五官端正、無明顯脫髮、近視度數不能高於600度。

雲南省人類精子庫指出，捐精者可獲得價值1000人民幣（台幣4434元）的全套男科體檢，「尤其精液與染色體檢測，大部分人從未做過，對了解自己的生育狀態意義重大」。捐精者條件包括，身高165公分以上、大專及以上學歷或在讀，無色盲色弱、B肝等遺傳疾病與傳染病者。

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捐精補助包括單次合格者，發放100元人民幣（台幣443元）車馬費、不合格者50元（台幣222元）車馬費，3個月內完成8至12次捐精者，可獲得人民幣4500元現金補貼。

中國鳳凰新聞10日報導，雲南1名周姓在校大學生表示，「4500元確實少了點！畢竟要捐8至12次，如果是我，可能需要錢的時候才會去捐」。他也說，限制身高無可厚非，但不應限制學歷，因為身高會遺傳，學歷不會。

中國天目新聞報導，陝西省人類精子庫印有「有償捐精，無限光榮」的宣傳海報，呼籲年輕人響應捐精，並鼓勵網友轉發相關訊息，「讓愛心傳遞」。

陝西省價碼高於雲南，合格者每次可領取人民幣300元現金（台幣1330元），完成一定次數的捐精者可獲得人民幣5000元補貼（2.2萬台幣）。至於捐精者條件，大同小異，包括年紀限於20至40歲之間、大專以上學歷，身高168公分以上。而目前已知價碼最高的是北京，最高補貼5150人民幣（2.28萬台幣）。

陝西人類精子庫1名工作人員說，「10日當天已經接近300個預約電話，報名數量激增」。他補充，「受疫情影響，現在精子庫急需學生群體捐獻；目前缺口確實很大，招募捐獻志願人員沒有上限，只要檢查合格的都要」。

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