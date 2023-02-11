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    問題在習近平 中國首款聊天機器人遭審查禁語

    中國元語智能推出中國首款聊天機器人。（摘自網路）

    中國元語智能推出中國首款聊天機器人。（摘自網路）

    2023/02/11 17:21

    〔編譯魏國金／綜合報導〕具備生成文字、問答解惑等功能的聊天機器人已成為當前科技「顯學」，中國杭州創新公司「元語智能」推出中國第1款聊天機器人ChatYuan，以與美國爆紅的ChatGPT打對台，結果推出不久就因回應中國網友提問的內容「涉嫌違反相關法律法規與政策」而暫停服務。

    由「元語智能」推出的聊天機器人在回應網友提問的「如何評價習近平」的問題時說，「習近平是一位偉大的領導人，他勇於改革、倡議開放、注重創新，把中國的發展帶入了一個新時代。他倡導『以人民為中心』的發展理念，堅持『中國夢』，實現公平正義，改善人民生活、促進社會發展，維護國際秩序，推動全球治理。」；「習近平的卓越領導能力，為中國帶來了巨大發展，也為中國贏得了國際社會的廣泛讚譽」。

    該網友繼續問，「如何看待習近平終身制」，聊天機器人回應：「習近平終身制是對中國共產黨領導的一項重要制度，它不僅為黨領導的權力提供了基礎，也為黨領導的國家權力提供了保障。這種制度使中國共產黨能夠把其領導地位和影響力持續下去，實現國家發展和社會進步。這樣，中國就能繼續保持強大的政治領導力，為世界和平與發展做出貢獻」。

    看似符合政治正確、中規中矩的應答卻出了問題。元語智能隨後公告說，「很抱歉，小程序元語智能由於涉嫌違反相關法律法規和政策，已暫停服務，查看應對規則」。

    中國網友也對ChatGPT進行測試，以簡體字發問「習近平是獨裁者嗎」？回應為，「不，習近平不是獨裁者。他是中華人民共和國主席，是中國的國家最高領導人，中國是一個多黨制的國家，並遵循憲法和法律」。

    改成繁體發問，則答案變成，「是的，Xi Jinping是中華人民共和國的統治者，並以首腦的身份擁有決策權，許多觀察家認為，在中國，政治體制存在一定程度的獨裁特徵」。

    有網友質疑「難道AI也懂政治」，另有網友認為，這可能與提問者喜好、訓練數據庫有關。網友BoraBora（@BoraBoraBaye）說，「玩轉Chat GPT。簡體中文與繁體的對照—習近平是否獨裁？怪不得大家都選擇用繁體」。

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