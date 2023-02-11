日本福島鱸魚放射物質超標 網友找出中國食物放射標準：高出16倍
2023/02/11 14:27
〔即時新聞／綜合報導〕中國央視日前報導日本福島縣漁業協同組織捕撈一條鱸魚上岸，其內含超標放射性物質銫-137，達每公斤85.5貝克（Bg），即日起暫停當地鱸魚上市。新聞發布後，中國網友找出中國國家食品放射物標準，發現中國銫-137含量安全標準為每公斤800貝克。
中國央視10日報導，稱日本福島縣漁業協同組合聯合會7日發布通知，表示從福島縣附近捕撈上岸的鱸魚體內含有超標放射性物質「銫-137」，達每公斤85.5貝克，超過聯合會規定的每公斤50貝克，宣佈即日起停止販售當地鱸魚。
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中國推特帳號「李老師不是你老師」11日發布推特，表示有網友找出中國國家食品放射物標準，肉魚蝦類的銫-137標準含量為每公斤800貝克，比福島縣漁業聯合會的標準含量高出16倍。
對此，李老師表示「也就是說，目前的日本鱸魚比中國標準好十倍」，也有許多中國網友回應「800特別適合中國寶寶」、「85.5的有毒，800的更安全」、「生為中國人早已百毒不侵」。
再次搬石砸脚— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 10, 2023
2月10号，央视新闻报道日本鲈鱼放射性元素銫137含量超标，规定50Bp每公斤，结果检测为84.5Bp每公斤
报道一出，评论区大批网友指责日本排放核废水
然而有网友查证国家食品放射物标准GB14882-94中规定，中国海产銫安全标准为800Bp每公斤。
也就是说目前的日本鲈鱼比中国标准好十倍 pic.twitter.com/qPOwaiRPSo