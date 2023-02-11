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    日本福島鱸魚放射物質超標 網友找出中國食物放射標準：高出16倍

    中國央視報導，福島縣日前在捕撈上岸的鱸魚體內查驗到超標放射物，中國網友貼出中國食品放射標準，竟比日本高出16倍。圖為福島核廢水處理場。（路透）

    中國央視報導，福島縣日前在捕撈上岸的鱸魚體內查驗到超標放射物，中國網友貼出中國食品放射標準，竟比日本高出16倍。圖為福島核廢水處理場。（路透）

    2023/02/11 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國央視日前報導日本福島縣漁業協同組織捕撈一條鱸魚上岸，其內含超標放射性物質銫-137，達每公斤85.5貝克（Bg），即日起暫停當地鱸魚上市。新聞發布後，中國網友找出中國國家食品放射物標準，發現中國銫-137含量安全標準為每公斤800貝克。

    中國央視10日報導，稱日本福島縣漁業協同組合聯合會7日發布通知，表示從福島縣附近捕撈上岸的鱸魚體內含有超標放射性物質「銫-137」，達每公斤85.5貝克，超過聯合會規定的每公斤50貝克，宣佈即日起停止販售當地鱸魚。

    中國推特帳號「李老師不是你老師」11日發布推特，表示有網友找出中國國家食品放射物標準，肉魚蝦類的銫-137標準含量為每公斤800貝克，比福島縣漁業聯合會的標準含量高出16倍。

    對此，李老師表示「也就是說，目前的日本鱸魚比中國標準好十倍」，也有許多中國網友回應「800特別適合中國寶寶」、「85.5的有毒，800的更安全」、「生為中國人早已百毒不侵」。

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