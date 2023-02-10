8歲童身體不適7次舉手反映 老師要求「忍一忍」釀不治悲劇

中國福建有名母親控訴，自己的小孩在2020年就讀當地小學3年級時，於某次上課身體不舒服而當場向老師舉手反映，不料老師在孩童多次反映後僅告訴他「忍一忍」，最終釀成悲劇。（圖擷取自微博风往北吹y5）

2023/02/10 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建有名媽媽控訴，自己的小孩在2020年就讀當地小學3年級時，於某次上課身體不舒服而當場向老師舉手反映，不料老師在男童舉手7次反映後僅告訴他「忍一忍」，並且後續處理極度不適當，最終導致該男童送醫後不治身亡。

微博「风往北吹y5」（風往北吹y5）發文表示，該母親的孩子名為郭瑞晨，2020年就讀於福州市湖濱小學6班時正值8歲。文中提到，郭姓男童在當年11月的早上第三節課出現身體不適，多次向課堂老師舉手反映自己的狀況，卻未受到任何處理及關心，也未通知家長，而適逢疫情期間，也未在當下給郭姓男童測量體溫，而是以極不耐煩的口吻請該名男童忍耐。

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文中指出，該名母親氣憤地說道，該名老師明知郭姓男童明顯不適，整節課都無力趴在位置上，仍然延課十分鐘。該母親痛批，當事師長在課後沒有立即給與郭姓男童任何關心及處理，而是「悠閒地靠在講桌休息」，面對該位男童哭泣的模樣，卻直接趾高氣昂的離開，最後郭姓男童在樓道處哭喊著自己無力下樓，而此位老師卻在知悉男童身體虛弱走不穩的情況下，強拉著該名男童下樓梯，並責備孩子不許哭，讓該名媽媽甚覺悲痛，質疑當事師長當初為何不帶著郭姓男童搭乘電梯下樓。

然而，這位媽媽表示，在當事師長拉著郭姓男童強行下樓時，該名男童的手欲抓住手扶欄杆尋求平衡時，遭該名老師一把拉開，導致郭姓男童重摔在二樓轉角處，後腦勺就此受到強烈撞擊而昏迷，當場送醫急救，最後因此失去呼吸與意識，在病床上深度昏迷後死亡。

該名母親痛訴，該名教師在郭姓男童摔倒後並未在第一時間撥打急救電話或致電通知家長，直到在校門口等候男童放學的父親聽聞路隊出來的同學說郭姓男童摔倒昏迷快死了，才得知自己的小孩發生意外了。該母親提到，男童父親當場欲從校門入內卻遭保全攔住，等到該校數學老師帶進學校後見到現場情況，才撥打急救電話求救。

該位媽媽批道，「整個現場3位老師，一位校區負責人驚慌失措！沒有任何的處理預案也無實質處理舉措！更無任何救治動作，極大延誤孩子救治的寶貴時間！造成後期嚴重惡果！時間就是生命！」，並爆料學校一直不給她查看當天的監視器畫面，使其認為郭姓男童的死，學校及該名師長都須負最重的責任。

該名母親痛批，當事老師強拉郭姓男童下樓，並責備孩子不許哭，最後男童重摔在二樓轉角處，後腦勺就此受到強烈撞擊昏迷，送醫急救後不治身亡。（圖擷取自微博风往北吹y5）

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