強震第一人稱視角！ 轟隆「地鳴」伴隨閃光後 明亮城市黯淡無光

2023/02/06 16:27

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其於當地時間週一(6日)凌晨發生芮氏規模7.8強震,地震深度僅17.9公里,屬於淺層強震,已在當地造成嚴重傷亡,推特流傳一段網友錄下強震過程的影片,原本明亮的城市瞬間變成一片漆黑,讓人看了怵目驚心。

推特帳號「@BarzanSadiq」在推特PO出一段影片,影片一開始拍攝者所在的建築物有些搖晃,接著可以聽到玻璃與鍋碗瓢盆掉下來的聲音,此時搖晃程度加劇,天空開始出現強烈閃光,經過一陣天搖地動後原本明亮的城市變得黯淡無光。

「@BarzanSadiq」在推文中表示:「土耳其的加濟安泰普(Gaziantep)附近城鎮錄下可怕的強震過程,天空中出現閃光與停電。」

Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep, #Turkey. Lights in the sky and power outages. pic.twitter.com/kgkpyTX6Jy