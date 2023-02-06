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    強震第一人稱視角！ 轟隆「地鳴」伴隨閃光後 明亮城市黯淡無光

    地震的過程中天空中出現幾次強光。（圖擷自推特）

    地震的過程中天空中出現幾次強光。（圖擷自推特）

    2023/02/06 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間週一（6日）凌晨發生芮氏規模7.8強震，地震深度僅17.9公里，屬於淺層強震，已在當地造成嚴重傷亡，推特流傳一段網友錄下強震過程的影片，原本明亮的城市瞬間變成一片漆黑，讓人看了怵目驚心。

    推特帳號「@BarzanSadiq」在推特PO出一段影片，影片一開始拍攝者所在的建築物有些搖晃，接著可以聽到玻璃與鍋碗瓢盆掉下來的聲音，此時搖晃程度加劇，天空開始出現強烈閃光，經過一陣天搖地動後原本明亮的城市變得黯淡無光。

    「@BarzanSadiq」在推文中表示：「土耳其的加濟安泰普（Gaziantep）附近城鎮錄下可怕的強震過程，天空中出現閃光與停電。」

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