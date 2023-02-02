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    俄外長控美直接涉及北溪管線爆炸案 宣稱中俄關係不設限

    俄羅斯外長拉夫羅夫2日控美直接涉入去年北溪天然氣管線爆炸案。圖為拉夫羅夫1月31日在莫斯科出席1場記者會。（路透）

    俄羅斯外長拉夫羅夫2日控美直接涉入去年北溪天然氣管線爆炸案。圖為拉夫羅夫1月31日在莫斯科出席1場記者會。（路透）

    2023/02/02 18:15

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2日指控美國涉及去年北溪天然氣管爆炸案，還稱俄羅斯與中國的關係不設限，呼應去年中俄聯合聲明的內容。

    拉夫羅夫在接受國營電視台訪問時說，儘管中俄之間並無正式軍事聯盟，但雙方關係性質更高深廣闊。此言呼應近1年前俄羅斯總統普廷訪問中國並與中國國家主席習近平會面後所發表的聯合聲明，指稱「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

    此外，拉夫羅夫指控美國直接涉及去年9月波羅的海海底的北溪1號與2號天然氣管線爆炸事件，但並未就此指控提出相關佐證。俄羅斯總統普廷過去也曾指控英國炸毀北溪天然氣管線，但遭英方否認。

    拉夫羅夫還說，西方國家在俄羅斯拒絕與烏克蘭談判上說謊，以及試圖煽動摩爾多瓦、喬治亞與中亞地區的前蘇聯附庸國反俄；針對西方與全球盟國將於24日俄國出兵烏克蘭1週年之際安排挺烏活動，俄方已有使之相形見絀的應對計畫，俄國駐外使節正努力確保在美國紐約與其他各地的挺烏活動，「並非是唯一能吸引世界關注的活動」，但他並未透露相關細節。

    針對戰情，拉夫羅夫指出，俄羅斯擁有應對該衝突所需的一切，且不曾要求「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）成員國就俄國所謂的在烏克蘭的「特殊軍事行動」提供實質支援。CSTO是一個以俄羅斯為首的軍事聯盟組織，成員國都是前蘇聯加盟共和國，包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯，以及塔吉克。

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