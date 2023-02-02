軍武新知》無人機發射匿蹤無人機！ 通用原子「小鷹」展神威

通用原子「小鷹」匿蹤無人機（右下）試飛成功。（取自GA-ASI官網）

2023/02/02 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機航程不夠遠？那就把它當成「航空母機」，再發射更小型的無人機！美國軍備商原子航空系統公司（GA-ASI）1月31日宣布，該公司最新研發的「小鷹」（Eaglet）小型匿蹤無人機，日前成功從1架MQ-1C「灰鷹」（Gray Eagle）增程型（GE-ER）無人機試射，並完成飛行任務，未來可望作為MQ-9「死神」（Reaper）等主力無人攻擊機的僚機。

美國陸軍與通用原子在新聞稿中表示，2022年12月8日，開發團隊於猶他州達格威實驗場（Dugway Proving Ground），成功使用MQ-1C發射一架小鷹式，使這款小型低成本無人機距離實用化更近一步。

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通用原子總裁亞歷山大（David R. Alexander）表示，Eaglet的首飛是一個重要的里程碑，「Eaglet旨在成為一種低成本、高存活度的無人機系統，具有從灰鷹、旋翼飛機或地面車輛發射的多功能性。它可以擴大感應器的覆蓋範圍並提高殺傷力，同時為提高有人駕駛飛機的生存能力。」

「小鷹」可由現役MQ-9或MQ-1C「灰鷹」等大型無人攻擊機掛載並發射，延長偵察或攻擊距離，透過誘餌、干擾和攻擊等戰術，在戰場上來掩護現有的大型、緩慢、不具匿蹤特性的大型無人機，降低「死神」或「灰鷹」遭防空飛彈擊落的機率。

據通用原子公布的資料，「小鷹」機身長約3～4公尺、翼展3.2公尺、重量僅約90公斤、最高時速達213公里、掛載13公斤左右的狀況下，航程可達700公里，最大飛行高度為4572公尺。

通用原子戰略傳播與營銷高級總監布林克利（C. Mark Brinkley）表示，「小鷹」 的目標是讓傳統無人機機隊能夠在遠離敵方「反介入/區域拒止」系統的安全距離內，繼續提供偵察和打擊能力。

布林克利表示，美軍希望透過AI和網路技術，讓「小鷹」可成為MQ-1C和MQ-9的僚機，讓大型無人機發射後在遠方盤旋，由1～4架的「小鷹」進行深入偵察、電戰或「密接空中支援」（CAS）任務，並可重複使用，必要時因成本便宜，也可犧牲掩護MQ-1C或 MQ-9撤退。

「小鷹」匿蹤無人機，可由現役「小鷹」可由現役MQ-9「死神」或 MQ-1C「灰鷹」（Gray Eagle）等大型無人攻擊機掛載並發射。（圖取自GA-ASI官網）

去年5月，通用原子在佛州召開的年度特種部隊工業展（SOFIC）上，展出這款無人機的全尺寸版概念模型。（取自GA-ASI官網）

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