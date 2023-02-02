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    日本餐廳「這貼紙」讓人霧煞煞！旅台日人給答案

    旅台作家「日本人的歐吉桑」介紹日本新規定。（圖取自臉書）

    旅台作家「日本人的歐吉桑」介紹日本新規定。（圖取自臉書）

    2023/02/02 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有台人到日本福岡吃拉麵，不過6人只點3碗輪流吃，遭到店家制止。消息引發台日文化差異的討論，旅台作家「日本人的歐吉桑」今天（2月1日）也以「一看就知道未滿20歲的人不能進去的日本飲食店」為題貼文說，好像有很多台灣人不知道有這個新規則存在，只要事先知道的話，應該不會發生這次的問題。

    他指出，2020年日本法律變嚴格了（改正健康增進法），這樣的結果是，基本上餐廳室內都不能抽菸，但是日本政府又很怕對小餐館經濟造成巨大的打擊，所以目前規模小的餐廳是可以抽菸的，但必須把「未滿20歲禁止進入」的貼紙貼在門口，沒有遵守這個規定的話，店家則會收到罰單。

    日本人的歐吉桑提醒，如果在日本想跟小孩一起進到餐廳用餐的話，請先確認門口有沒有這個貼紙，「希望大家去日本旅遊時候不會遇到不愉快的事情，希望避免文化差異帶來的糾紛」。

    貼文曝光，引發許多網友討論，「出門在外還是要了解一下並遵守當地的文化、法律和規矩，才不會造成糾紛」、「感謝說明，當地新規定台灣人的確不一定清楚！」、「還想說為什麼20歲以下不能進拉麵店」、「羨慕日本的吸菸亭吸菸區，不會強迫別人吸二手菸。」

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