北京已「群體免疫」？官員稱傳染高峰期即將結束

中國北京一名地方防疫官員聲稱，目前北京市已實現臨時性群體免疫，還說北京疫情即將結束，而且中國疫情染疫狀況正在好轉當中。（彭博）

2023/02/01 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一名地方防疫官員聲稱，目前北京市已實現臨時性群體免疫，還說北京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情即將結束，中國疫情染疫狀況正在好轉當中。

《法新社》報導，北京當局指稱，與1月初相比，中國上週單日武漢肺炎死亡人數減少近80％，北京市疾病預防控制中心副主任透露，擁有2200萬人口的北京已「得到暫時性群體免疫力，可保護當地民眾」。

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另外，中國官方《新京報》也根據這名官員的聲明報導，北京已度過這波傳染高峰期，即將邁入尾聲，北京現階段處於零星感染的狀態，武漢肺炎傳染風險跟過去相比大幅降低。

《新京報》指出，從官方數據來看，在1月23日至29日期間，前往北京各大醫院治療流感類疾病人數，與前一週相較下降逾40％。

自北京當局去年12月解除「清零」以來，武漢肺炎病例數量急遽飆升，導致北京、上海等一線大城的醫療系統崩潰，甚至有「火葬場、殯儀館不堪負荷，緊急擴建」消息傳出，然而，中國官方所公布的數據頻遭各界批評，與現實狀況相去甚遠。

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