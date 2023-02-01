為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京已「群體免疫」？官員稱傳染高峰期即將結束

    中國北京一名地方防疫官員聲稱，目前北京市已實現臨時性群體免疫，還說北京疫情即將結束，而且中國疫情染疫狀況正在好轉當中。（彭博）

    中國北京一名地方防疫官員聲稱，目前北京市已實現臨時性群體免疫，還說北京疫情即將結束，而且中國疫情染疫狀況正在好轉當中。（彭博）

    2023/02/01 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一名地方防疫官員聲稱，目前北京市已實現臨時性群體免疫，還說北京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情即將結束，中國疫情染疫狀況正在好轉當中。

    《法新社》報導，北京當局指稱，與1月初相比，中國上週單日武漢肺炎死亡人數減少近80％，北京市疾病預防控制中心副主任透露，擁有2200萬人口的北京已「得到暫時性群體免疫力，可保護當地民眾」。

    另外，中國官方《新京報》也根據這名官員的聲明報導，北京已度過這波傳染高峰期，即將邁入尾聲，北京現階段處於零星感染的狀態，武漢肺炎傳染風險跟過去相比大幅降低。

    《新京報》指出，從官方數據來看，在1月23日至29日期間，前往北京各大醫院治療流感類疾病人數，與前一週相較下降逾40％。

    自北京當局去年12月解除「清零」以來，武漢肺炎病例數量急遽飆升，導致北京、上海等一線大城的醫療系統崩潰，甚至有「火葬場、殯儀館不堪負荷，緊急擴建」消息傳出，然而，中國官方所公布的數據頻遭各界批評，與現實狀況相去甚遠。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓增逾2萬確診 Omicron亞型BN.1檢出率過半
    2023/02/01 18:12

    南韓增逾2萬確診 Omicron亞型BN.1檢出率過半
    美國宣布5月解除疫情公衛緊急狀態 預估將衝擊國內相關規範
    2023/02/01 11:25

    美國宣布5月解除疫情公衛緊急狀態 預估將衝擊國內相關規範

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    中國再祭報復手段 對自南韓入境旅客實施落地篩檢
    2023/02/01 10:51

    中國再祭報復手段 對自南韓入境旅客實施落地篩檢
    封控拖累 中國3大國航去年虧損增3倍
    2023/01/31 18:55

    封控拖累 中國3大國航去年虧損增3倍

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    室內口罩何時脫？ 莊人祥：預計本週四說明
    2023/01/31 18:35

    室內口罩何時脫？ 莊人祥：預計本週四說明
    陽性率下降、無新變異株 中國來台旅客2/7起取消入境檢疫
    2023/01/31 17:52

    陽性率下降、無新變異株 中國來台旅客2/7起取消入境檢疫
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播