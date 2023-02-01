南韓增逾2萬確診 Omicron亞型BN.1檢出率過半

南韓今日新增2萬420例武漢肺炎確診，比昨日多791例。Omicron亞型變異株方面，國內BN.1檢出率超過50%，成為新的優勢種。（彭博）

2023/02/01 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（1）日新增2萬420例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，比昨日多791例。Omicron亞型變異株方面，國內BN.1檢出率超過50%，成為新的變異株優勢種。

綜合媒體報導，南韓單日新增2萬420名武漢肺炎確診，與上週差異不大，整體呈下降趨勢，其中包含重症359例，為過去82天來最少的記錄；至於死亡人數，單日共有42位患者病歿，累計死亡人數為3萬3486人。

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Omicron亞型變異株方面，根據南韓疾病管理廳所計每週變異株檢出率，變異株BN.1國內檢出率為50.4%，超越BA.5的18.3%，成為新的優勢種，BN.1也是繼Delta、BA.1、BA.2及BA.5後，為南韓第5個變異株優勢種。

據報導，BN.1是BA.2.75的變種，研究指出染疫後病症多以輕症為主。

南韓疾管廳表示，雖國內目前疫情指標正在好轉中，但仍不能掉以輕心。疾管廳進一步解釋，1月第2週死亡率仍處於0.08%，確診病例中再感染率為22.8%，自10月第3週來持續上升。疾管廳也再次呼籲高危族群接種雙價疫苗，即使確診，也能將重症風險大幅降低。

報導指出，針對中國疫情，疾管廳說，儘管自中國訪韓者確診率有明顯下降，但這是否代表中國疫情好轉仍有討論空間。

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