新兵不斷戰死「當砲灰」 前瓦格納指揮官痛批上級無戰術

前「瓦格納傭兵集團」指揮官梅德韋傑夫透露瓦格納集團在烏東前線的慘況，痛批上級毫無戰術可言，只會叫士兵往前線「堆屍」。（法新社）

2023/02/01 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕前「瓦格納傭兵集團」（Wagner Group）指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）日前從俄羅斯逃到挪威尋求政治庇護，梅德韋傑夫接受美國《CNN》訪問時提及他在烏克蘭目睹的暴行，表示瓦格納集團的新兵常在沒有充分訓練的狀況下就被派往戰場，許多新兵就這樣在戰場上變成「砲灰」，上級指揮作戰時根本沒有戰術可言。

根據《CNN》報導，26歲的梅德韋傑夫表示他過去曾在俄軍服役，後來志願加入瓦格納集團，2022年7月，在與瓦格納集團簽約不到10天後，他就前往烏東頓內茨克州的巴赫姆特（Bakhmut）作戰，並會向瓦格納集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）直接匯報戰果。

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梅德韋傑夫指出，他部署在烏克蘭的第6天就看到部隊在前線變成砲灰，一開始他的手下有10人，在允許囚犯加入後，他的手下越來越多，但也越來越多人在前線戰死，隨後就形成囚犯入伍後在前線戰死的不斷循環。梅德韋傑夫提到，瓦格納集團缺乏戰術及戰略方向，他直言：「根本沒有戰術可言，我們只知道敵人位置，沒有任何關於我們該如何行動的明確命令，我們只能自己作決定，我們最後結果會如何，是我們自己的問題。」

至於有傳言聲稱，加入瓦格納的囚犯在死亡後會收到500萬盧布（約新台幣213萬）的撫恤金，但梅德韋傑夫表示，其實瓦格納不願意付這麼多錢，並聲稱有許多在烏克蘭戰死的俄羅斯人，在國內才剛剛「被宣布失蹤」。

梅德韋傑夫透露，瓦格納集團對於不情願作戰的傭兵十分無情，「他們會把那些不想作戰的人圍起來，當著新兵的面射殺，再把這些不想作戰的人埋到新兵挖的戰壕裡」。梅德韋傑夫強調，他之所以揭露這些內幕，是因為他在戰爭雙方都看到了「勇氣」，他想要藉由分享這些故事，能夠協助將普里格津與俄羅斯總統普廷繩之以法。

梅德韋傑夫表示，他從瓦格納集團叛逃後，至少躲避俄軍追捕10次，最後靠著白色偽裝服躲避追捕進入挪威。事後梅德韋傑夫被挪威當局以移民法拘留，並於1月25日被釋放。

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