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    烏克蘭獲軍援西方主戰車 俄媒：我們有「菊花彈」！

    2014年俄羅斯勝利日紅場閱兵上亮相的9K123「菊花-S」（Khrizantema-S）反裝甲飛彈系統。（取自俄國防部官網）

    2014年俄羅斯勝利日紅場閱兵上亮相的9K123「菊花-S」（Khrizantema-S）反裝甲飛彈系統。（取自俄國防部官網）

    2023/01/31 18:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英德美三國相繼宣布援助烏克蘭西方主戰車（MBT），俄國俄前副總理羅戈辛（Dmitry Rogozin）上週聲稱，俄軍準備出動「AI戰鬥機器人」對付德國「豹-2」與美國「M1艾布蘭」主戰車。如今俄媒又提醒世人，俄軍還有一款「菊花」大殺器，可絕殺西方戰車！

    俄羅斯《消息報》網站29日發表題為《廢掉裝甲：俄武裝力量何以對付西方戰車》的文章，聲稱今天的俄軍已擁有相當強大的反裝甲防禦武器庫，可以除掉西方戰車。

    文中指出，俄軍最強大的反裝甲飛彈系統，當屬9K123「菊花-S」（Khrizantema-S），它配備最大射程6公里的大威力超音速飛彈，搭載該系統的9P157反裝甲飛彈車，由BMP-3步兵戰車改造而成。實際上，這是一種無人化反裝甲作戰平台。

    報導稱，9K123「菊花-S」發射裝置上裝有兩具發射管，發射飛彈後，會拋棄空發射管，無需人工干預便可自行裝載新發射管，以實現彈藥再裝填，而飛彈的導引，由雷射波束加毫米雷達波波束複合方式自動進行。

    9K123「菊花-S」是一種超音速反裝甲/反掩體飛彈彈武器系統，北約代號AT-15「彈跳者」（AT-15 Springer），號稱可以擊穿所有北約主戰車前裝甲。該系統1980年由科洛姆納儀器設計局（Kolomna Engineering Design Bureau）研製，1996年首次公開露面，2004年該飛彈秘密列裝俄軍一線部隊，據稱它是世界上為數不多配備超音速飛彈彈的反裝甲飛彈系統。

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