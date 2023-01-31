少子化解藥？ 他提「科學人造子宮」稱︰一鍵即可大量生產嬰兒

知名電影製作人兼分子生物學家蓋利（Hashem Al-Ghaili），提出了1個名為「EctoLife」的人造子宮概念，並將完整概念製作成1部影片。（圖擷取自Hashem Al-Ghaili YouTube）

2023/01/31 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕近年全球多國逐漸面臨少子化危機，許多國家紛紛祭出各種生育政策，試圖挽救人口不斷下降的問題。對此，知名電影製作人兼分子生物學家，分享1部所謂「科學人造子宮」 的概念影片，宣稱可利用科學儀器大量培養嬰兒，不但能解決少子化困境，更可以幫助女性擺脫懷孕風險，引起大眾一片譁然。

綜合外媒報導，住在德國柏林的電影製作人、科學傳播者兼分子生物學家蓋利（Hashem Al-Ghaili），日前提出了1個名為「EctoLife」的人造子宮概念，顧名思義就是使用科學儀器來培養嬰兒胚胎，從而讓女性擺脫冒著生命危險、辛苦懷胎10月的過程。此外，蓋利也認為「人造子宮」可以幫助人口嚴重下滑的國家，像是日本、保加利亞、韓國等國家。

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蓋利還將此概念製作成1部8分鐘的影片，內容為一座酷似科幻電影場景的「人類嬰兒養殖場」，有數百名嬰兒被裝在溫度受控的透明「生長艙」裡成長，每名嬰兒的成長過程都受到最先進的科學監控。這些胎兒皆是體外受精，準爸媽可選擇最有活力和遺傳優勢的胚胎，也可用基因工程客製，包括體力、身高、膚色、智商水平等特徵，還能修改基因裡的遺傳性病史，讓寶寶及其後代未來不再受到遺傳疾病所苦。

此外，準爸媽可以透過手機應用程式，隨時播放生長艙內的嬰兒影像，還可透過觸覺設備來感覺胎動，更可戴上 VR 頭盔來觀看嬰兒的生長。如果不希望讓自己的孩子在「人類嬰兒養殖場」裡發育，也可在家中安裝嬰兒生長艙，接著等待時間一到，就只需按下接生按鈕，即可迎接嬰兒出生。

而蓋利也在影片中宣稱，「EctoLife」的概念從理論上來看，每年可以在實驗室裡培育出3萬個嬰兒，且這樣的設備也可以幫助不孕症的夫妻，擁有自己的親生後代；同時也能協助那些，因癌症或其他病症而切除子宮的女性，提供生育機會的可能；此外，還能因應多國生育率嚴重下降的問題，更可以為害怕懷孕的婦女提供替代方案。

蓋利還提到，「EctoLife的目的是為了減輕人類的生育痛苦，並減少剖腹產的機會，有了EctoLife，可以讓早產和剖腹產都將成為過去式」。儘管蓋利十分追捧這種新時代的養育模式，並認為這種科學培養人類的方式，在未來10年內就可以現實，並在幾十年內廣泛流行，不過「EctoLife」目前僅止於概念，且在正式執行之前，還有諸多技術與倫理的問題需要解決。

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