流浪地球2登美票房輸印度電影 中網友嘆：沒開放自由的創造環境

2019年上映的中國科幻電影《流浪地球》，在今年推出續集。（法新社）

2023/01/31 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國科幻電影《流浪地球2》在中國創67.34億元（約新台幣299.6億）人民幣票房，22日在北美上映，不過票房卻不敵印度電影《普什圖人》（PATHAAN），中國網友嘆：「中國電影缺的不是技術和錢，是沒有開放自由的創造環境。」

綜合中國媒體報導，中國科幻電影《流浪地球2》22日在北美上映，在27日週五當天票房為37.2萬美元（約新台幣1117.6萬）排名第11，不敵來自印度的《普什圖人》，該片拿到187萬美元（約新台幣5618萬），在當日電影票房排名第4。

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兩部電影在美國都沒有進行分級，同時也都使用當地語言，上映規模不大；對此中國網友表示：「想多了吧，除非你能達到臥虎藏龍的水平」、「中國電影也就賺中國人的錢罷了」。

更有中國網友直言：「以為學別人搞什麼特效、大製作就能吸引別人嗎？外包特效、演員賣騷、硬派指標、消費愛國人情、拉人頭、假票房......救不了中國電影」、「中國電影缺不是技術和錢，是沒有開放自由的創造環境」、「能諷刺政府、黑總統的韓國電影，不敢比不能比沒法比」。

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