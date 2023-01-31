中國無業男偷彩券 8萬9彩券只刮出4萬還要吃牢飯

中國有一名男性想靠彩券致富，卻不循正途，反而前後去彩券店裡行竊10幾次，偷了總價2萬元人民幣的彩券，雖然刮出了獎金，但也因此被逮。（翻攝微博）

2023/01/31 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕買彩券靠偏財運致富的故事令人稱羨，中國有一名男性也想靠彩券致富，卻不循正途，反而陸續到彩券店裡行竊10幾次，偷了總價2萬元人民幣（約新台幣8萬9000元）的彩券，雖然刮出了獎金，但也因此被逮。

綜合中媒報導，此案發生在中國杭州錢塘區，一間商場的彩券店老闆要補貨，卻發現店內的鎖有被人撬開的跡象，清點發現彩券餘量與庫存數據對不上，少了價值2萬多元人民幣的彩券，立刻報警處理。

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當地警方獲報，循線調查，鎖定嫌疑人王姓男子並將其逮捕。王男自己供稱，平日花錢無節制，最近又無業，經濟有困難，想要一夜致富的他路過彩券店，動起歪腦筋，打算靠偷彩券「無本發財」，於是在一次凌晨闖入店內，撬開鎖頭後偷走一些刮刮樂，並將案發現場回覆後逃之夭夭。

王男將偷來的刮刮樂帶到網咖兌獎，並將沒中獎的贓物棄之於網咖，中獎的就拿去彩券店裡兌換；見第一次行竊成功，他食髓知味，前後去彩券店行竊10多次，總計偷得2萬多元人民幣彩券，兌獎9000元人民幣（約新台幣4萬元）。

不過王男賊星該敗，在彩券店老闆報警後5小時，他就被依涉嫌竊盜逮捕歸案，目前被中國警方拘留。

中國有一名男性想靠彩券致富，卻不循正途，反而前後去彩券店裡行竊10幾次，偷了總價2萬元人民幣的彩券，雖然刮出了獎金，但也因此被逮。（翻攝微博）

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