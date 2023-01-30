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    拉圾堆中尋寶 以德考古學家發現新絲路

    來自以色列和德國的考古學家表示，今年1月初在以色列南部阿拉伯谷地區（Arava）挖掘出的遠東織物遺跡，可追溯到大約1300年前，這表明存在著一條以前不為人知的「以色列絲綢之路」。（擷取自維基百科）

    來自以色列和德國的考古學家表示，今年1月初在以色列南部阿拉伯谷地區（Arava）挖掘出的遠東織物遺跡，可追溯到大約1300年前，這表明存在著一條以前不為人知的「以色列絲綢之路」。（擷取自維基百科）

    2023/01/30 22:40

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「以色列時報」報導，來自以色列和德國的考古學家表示，今年1月初在以色列南部阿拉伯谷地區（Arava）挖掘出的遠東織物遺跡，可追溯到大約1300年前，這表明存在著一條以前不為人知的「以色列絲綢之路」。

    考古學家是在靠近約旦邊界的Nahal Omer遺址垃圾堆中發現上述遠東織物遺跡，根據碳定年法，這些織物可以追溯到公元7、8世紀。由於內蓋夫（Negev）沙漠的乾燥氣候，這些古物保存的狀況非常好。

    這項挖掘工作由德國贊助，並且由海法大學、哥廷根大學和以色列文物局（IAA）的考古學家進行。研究人員猜測，這些產品來自印度、中國和現今的蘇丹等地。海法大學考古和海事學院的巴爾奧茲（Guy Bar-Oz）教授指出，這意味著歐洲和遠東之間有一條迄今未知的貿易路線穿過這個地區，也就是說，存在一條穿過阿拉伯谷和內蓋夫沙漠的「以色列絲綢之路」。

    這些考古學家指出，「這是迄今為止在以色列Nahal Omer遺址中發現最重要的紡織品」，其中不僅有衣服，還有繃帶、皮環、腰帶、襪子、鞋底甚至梳子。從這些發現的織物和其製造方式顯示，當時人們對來自東方的奢侈品需求量很大。

    考古學家發現的織物中包括用Ikat編織技術製成的紡織品，這種技術未在中東地區使用，但在印尼卻很普遍。在這種織造技術中，紗線的各個部分在加工前染色，白棉和彩色羊毛的織造工藝再次表明了受到波斯的影響。

    IAA指出，這些發現可以「闡明沙漠地區前居民的物質文化和日常生活」，並「反映內蓋夫歷史上全球化的一個重要時刻」，並為分析當時的政治、技術和社會交流提供了一種新的可能性；在古代晚期，不同類型的貨物貿易已經開始，從中國和印度穿過阿拉伯谷，通過麥加和麥地那到達地中海國家。

    巴爾奧茲表示，新發現的路線可能是經過以色列北部的「傳統」絲路的一個途徑。這條次要路線可能經過阿拉伯谷，將絲綢之路與以色列的主要動脈連接起來，包括加沙和阿什克隆的港口，而這2個港口又是通往地中海的主要通道。

    古代絲綢之路是一條連接中國和遠東與中東的貿易路線網路，絲路的蹤跡最遠到達歐洲。其中大多數貿易路線從公元2世紀一直使用到了15世紀中期。

    巴爾奧茲表示，先前已有人在Nahal Omer遺址周圍進行了挖掘，但還沒有人關注那些古老的垃圾堆，現在卻變成了有價值的遺址。他說：「我們已經挖了5公尺的洞，幾乎在每個掩埋坑中都發現了有機物質，這就是這次發掘的不可思議之處。」

    這項挖掘工作計劃將在今年夏天繼續進行至少2年，研究團隊會進一步對發現的東西進行分析。

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