為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美資深將領示警英防相︰英軍充其量算二流部隊

    英媒引述國防消息透露，美軍將領曾評估，英軍目前已不被視為一流戰鬥部隊。（歐新社檔案照）

    英媒引述國防消息透露，美軍將領曾評估，英軍目前已不被視為一流戰鬥部隊。（歐新社檔案照）

    2023/01/30 19:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭重新激發歐洲各國警戒意識，開始加強國防實力。英國《天空新聞》30日獨家引述英國國防消息指出，有美軍資深將領私下警告英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace），由於英國長年削減國防開支，導致英國軍隊戰力衰退，已不再被視為一支頂尖戰鬥部隊。

    英國國防消息人士透露，一名美軍資深將領去年秋天向華勒斯坦言，目前被視為擁有一流戰鬥部隊的國家為美、中、俄、法等4國，而英、德、義等國軍隊「勉強」（barely）算是二流，呼籲英國首相蘇納克採取緊急措施，包括每年增加至少30億英鎊（約1146億台幣）國防預算，停止進一步縮減軍隊規模，並放寬和平時期阻礙快速購買武器的規定，否則難以擔綱「戰時首相」重任，應對俄國帶來的安全威脅。

    報導指出，英國陸軍現僅有7萬6000人，僅約1990年的一半，更是拿破崙時代以來最小規模，且若沒有擴大注資，還將減少3000人。此外，陸軍需要花費5至10年，才能建立一支2萬5000人至3萬人，並擁有戰車、火炮和直升機的作戰師。

    英軍目前約30％部隊處於高度備戰狀態，但都是由後備役組成，無法按照北約組織（NATO）的時間表動員。此外，英國陸軍大部分戰車，包括坦克，都是在30至60年前建造，全面更換需要數年。假如戰爭爆發，英軍將在「幾天內」耗盡彈藥，而且缺乏如同烏克蘭一樣抵擋飛彈和無人機攻擊的防空能力。

    據了解，在俄國侵烏後，法、德等歐洲強國都宣布大幅提高國防預算的計畫，但英國首相蘇納克至今仍未做出有意義的承諾，僅表示會對預計3月7日公布的國防政策進行重估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國特種部隊被爆進駐基輔！ 訓練烏軍使用「戰車開罐器」
    2022/04/16 14:31

    英國特種部隊被爆進駐基輔！ 訓練烏軍使用「戰車開罐器」
    英防相呼籲盟友 正視中俄飛彈軍力威脅
    2021/10/21 23:52

    英防相呼籲盟友 正視中俄飛彈軍力威脅
    再為阿富汗撤軍批美 英國防長：美國不再是超級強權
    2021/09/04 00:01

    再為阿富汗撤軍批美 英國防長：美國不再是超級強權
    英國強化參與印太 2艘軍艦將常態部署亞洲水域
    2021/07/20 22:52

    英國強化參與印太 2艘軍艦將常態部署亞洲水域
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播