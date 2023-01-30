美資深將領示警英防相︰英軍充其量算二流部隊

英媒引述國防消息透露，美軍將領曾評估，英軍目前已不被視為一流戰鬥部隊。（歐新社檔案照）

2023/01/30 19:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭重新激發歐洲各國警戒意識，開始加強國防實力。英國《天空新聞》30日獨家引述英國國防消息指出，有美軍資深將領私下警告英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace），由於英國長年削減國防開支，導致英國軍隊戰力衰退，已不再被視為一支頂尖戰鬥部隊。

英國國防消息人士透露，一名美軍資深將領去年秋天向華勒斯坦言，目前被視為擁有一流戰鬥部隊的國家為美、中、俄、法等4國，而英、德、義等國軍隊「勉強」（barely）算是二流，呼籲英國首相蘇納克採取緊急措施，包括每年增加至少30億英鎊（約1146億台幣）國防預算，停止進一步縮減軍隊規模，並放寬和平時期阻礙快速購買武器的規定，否則難以擔綱「戰時首相」重任，應對俄國帶來的安全威脅。

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報導指出，英國陸軍現僅有7萬6000人，僅約1990年的一半，更是拿破崙時代以來最小規模，且若沒有擴大注資，還將減少3000人。此外，陸軍需要花費5至10年，才能建立一支2萬5000人至3萬人，並擁有戰車、火炮和直升機的作戰師。

英軍目前約30％部隊處於高度備戰狀態，但都是由後備役組成，無法按照北約組織（NATO）的時間表動員。此外，英國陸軍大部分戰車，包括坦克，都是在30至60年前建造，全面更換需要數年。假如戰爭爆發，英軍將在「幾天內」耗盡彈藥，而且缺乏如同烏克蘭一樣抵擋飛彈和無人機攻擊的防空能力。

據了解，在俄國侵烏後，法、德等歐洲強國都宣布大幅提高國防預算的計畫，但英國首相蘇納克至今仍未做出有意義的承諾，僅表示會對預計3月7日公布的國防政策進行重估。

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