中國祕密清算白紙運動 多名抗議者被拘捕或失聯

在中國，年輕女性成為新一代反抗的標誌。（路透）

2023/01/29 19:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年11月，新疆烏魯木齊一棟公寓火災疑因過度防疫封控釀十死，民間不滿情緒蔓延，中國十多個城市爆發「白紙運動」，讓北京放棄強硬的清零政策，迅速放寬防疫措施。據紐約時報報導，中國近開開始祕密詢問和扣留抗議者，並試圖將他們抹黑為境外勢力的工具。

報導指出，白紙運動對中共統治構成幾十年來最大膽的挑戰，也是對中共領導人習近平尷尬的冒犯，而當局正恐嚇威脅活動抗議者，並似乎決意要警告那些可能會受白紙運動鼓舞的人。

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紐時提到，11月27日抗議活動當晚，中國警方做法仍相對克制，雖然對參與者進行拍攝，但沒有在現場大舉抓人。但情況很快發生變化，在之後的幾天裡，據參加過抗議活動的人描述，他們被警察傳喚或找上門，有些人被告知，警察用他們手機的定位數據對他們進行追蹤。

第一批因參加抗議活動而被警方逮捕的人是4名女性，先是會計事務所職員李元婧及自由撰稿人李思琪，然後是擁有英國文學學位的培訓機構教師翟登蕊，幾天後，北大出版社編輯曹芷馨也被帶走。這4人是朋友，她們在北京辦讀書會、看電影，討論女權主義和LGBTQ權益等社會問題。

報導指出，當局尚未公布逮捕的消息，並儘力避免提及抗議活動。中共一直慣用祕密鎮壓來平息騷亂，以免進一步激起公眾的憤怒。但警察秘密抓人等相關消息，已在參加過示威的群眾，還有曾為抗議者鼓舞歡呼、期望公民社會復活的人當中廣為流傳。

紐時採訪幾名了解4名被捕女性案件的人士，由於擔心遭到報復，這些人要求不具名。據他們透露，警方已詢問了4名女性使用海外即時通訊平台或參與女權活動（如讀書會）的情況。中國宣傳機器把女權主義嘲諷為外國勢力的又一個工具。

被捕的女性則表示，參加活動是受信念驅使，她們相信即使在中國也有表達自己觀點的權利。其中一人是北大出版社編輯曹芷馨，她在去年12月被抓前錄製了一段影片，並委託朋友在她失蹤後將影片發到網上。26歲的曹芷馨在影片中說，「在現場，我們遵守秩序，沒有與警方發生任何衝突，為什麼還要悄無聲息地帶走我們？」

曹芷馨等4人至今下落不明，目前尚不清楚，她們成為打擊對象是否因為對女權主義感興趣。此外，可能還有其他的抗議者被捕。一些中國社群媒體用戶試圖公布抗議活動發生後失蹤者的姓名，幾個靠群力搜集的名單上已至少約有20名失蹤者。

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