為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國祕密清算白紙運動 多名抗議者被拘捕或失聯

    在中國，年輕女性成為新一代反抗的標誌。（路透）

    在中國，年輕女性成為新一代反抗的標誌。（路透）

    2023/01/29 19:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕去年11月，新疆烏魯木齊一棟公寓火災疑因過度防疫封控釀十死，民間不滿情緒蔓延，中國十多個城市爆發「白紙運動」，讓北京放棄強硬的清零政策，迅速放寬防疫措施。據紐約時報報導，中國近開開始祕密詢問和扣留抗議者，並試圖將他們抹黑為境外勢力的工具。

    報導指出，白紙運動對中共統治構成幾十年來最大膽的挑戰，也是對中共領導人習近平尷尬的冒犯，而當局正恐嚇威脅活動抗議者，並似乎決意要警告那些可能會受白紙運動鼓舞的人。

    紐時提到，11月27日抗議活動當晚，中國警方做法仍相對克制，雖然對參與者進行拍攝，但沒有在現場大舉抓人。但情況很快發生變化，在之後的幾天裡，據參加過抗議活動的人描述，他們被警察傳喚或找上門，有些人被告知，警察用他們手機的定位數據對他們進行追蹤。

    第一批因參加抗議活動而被警方逮捕的人是4名女性，先是會計事務所職員李元婧及自由撰稿人李思琪，然後是擁有英國文學學位的培訓機構教師翟登蕊，幾天後，北大出版社編輯曹芷馨也被帶走。這4人是朋友，她們在北京辦讀書會、看電影，討論女權主義和LGBTQ權益等社會問題。

    報導指出，當局尚未公布逮捕的消息，並儘力避免提及抗議活動。中共一直慣用祕密鎮壓來平息騷亂，以免進一步激起公眾的憤怒。但警察秘密抓人等相關消息，已在參加過示威的群眾，還有曾為抗議者鼓舞歡呼、期望公民社會復活的人當中廣為流傳。

    紐時採訪幾名了解4名被捕女性案件的人士，由於擔心遭到報復，這些人要求不具名。據他們透露，警方已詢問了4名女性使用海外即時通訊平台或參與女權活動（如讀書會）的情況。中國宣傳機器把女權主義嘲諷為外國勢力的又一個工具。

    被捕的女性則表示，參加活動是受信念驅使，她們相信即使在中國也有表達自己觀點的權利。其中一人是北大出版社編輯曹芷馨，她在去年12月被抓前錄製了一段影片，並委託朋友在她失蹤後將影片發到網上。26歲的曹芷馨在影片中說，「在現場，我們遵守秩序，沒有與警方發生任何衝突，為什麼還要悄無聲息地帶走我們？」

    曹芷馨等4人至今下落不明，目前尚不清楚，她們成為打擊對象是否因為對女權主義感興趣。此外，可能還有其他的抗議者被捕。一些中國社群媒體用戶試圖公布抗議活動發生後失蹤者的姓名，幾個靠群力搜集的名單上已至少約有20名失蹤者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白紙革命延燒 無國界記者組織籲中國釋放還被關押2記者
    2023/01/24 20:17

    白紙革命延燒 無國界記者組織籲中國釋放還被關押2記者
    白紙運動秋後算帳！小粉紅竟嗆「重判別放出來」 網嘆：沒救了...
    2023/01/22 20:49

    白紙運動秋後算帳！小粉紅竟嗆「重判別放出來」 網嘆：沒救了...

    一天5餐！江宏恩曝三年零贅肉妙招
    「白紙運動」首發地 南京傳媒學院「A4紙們」上春晚引關注
    2023/01/22 10:01

    「白紙運動」首發地 南京傳媒學院「A4紙們」上春晚引關注
    白紙運動秋後算帳 她被消失前錄影：定罪我們的證據是什麼？
    2023/01/18 19:47

    白紙運動秋後算帳 她被消失前錄影：定罪我們的證據是什麼？
    自由說新聞》影片曝光！白紙運動被捕女孩求救：不要讓我們憑空消失
    2023/01/18 11:47

    自由說新聞》影片曝光！白紙運動被捕女孩求救：不要讓我們憑空消失
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播