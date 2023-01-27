布林肯29日起訪中東 美憂以色列巴勒斯坦衝突惡化

2023/01/27 05:30

〔中央社〕以色列部隊今天在約旦河西岸發動奪命突襲後，一名美國官員表示，華府方面憂心，在國務卿布林肯29日開始訪問中東前，以色列與巴勒斯坦之間的安全局勢可能惡化。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）將在以色列與巴勒斯坦關係日趨緊繃之際，出訪埃及、以色列和約旦河西岸（West Bank）。

請繼續往下閱讀...

根據巴勒斯坦官員，美方公布布林肯行程前的幾個小時，以色列突擊隊員剛在約旦河西岸殺死7名持槍人士和2名平民，這是多年來死亡人數最多的單一場戰鬥。

負責中東事務的國務院高官李弗（Barbara Leaf）表示，有平民死亡的消息「相當令人遺憾」。

她在電話簡報會上也告訴記者，「顯然安全方面情況有惡化的可能」，她今天上午數度與美國駐以色列大使奈茲（Thomas Nides）和以巴官員對話。

李弗說，美國敦促以色列與巴勒斯坦安全部隊進行協調以及讓情勢降溫，但在這場突襲後，巴勒斯坦當局表示將結束與以色列的合作。

布林肯此行將是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新右翼政府掌政後，他第一次到訪以色列。

尼坦雅胡執政聯盟內的若干成員反對巴勒斯坦建國，以及其他強硬派觀點，在海內外引發憂心。

國務院在宣布布林肯出訪計畫時表示，布林肯在與尼坦雅胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面時，將討論兩國方案（Two-state solution）對於解決以巴衝突的重要性等議題。1120127

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法