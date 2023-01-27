為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    布林肯29日起訪中東 美憂以色列巴勒斯坦衝突惡化

    2023/01/27 05:30

    〔中央社〕以色列部隊今天在約旦河西岸發動奪命突襲後，一名美國官員表示，華府方面憂心，在國務卿布林肯29日開始訪問中東前，以色列與巴勒斯坦之間的安全局勢可能惡化。

    路透社報導，布林肯（Antony Blinken）將在以色列與巴勒斯坦關係日趨緊繃之際，出訪埃及、以色列和約旦河西岸（West Bank）。

    根據巴勒斯坦官員，美方公布布林肯行程前的幾個小時，以色列突擊隊員剛在約旦河西岸殺死7名持槍人士和2名平民，這是多年來死亡人數最多的單一場戰鬥。

    負責中東事務的國務院高官李弗（Barbara Leaf）表示，有平民死亡的消息「相當令人遺憾」。

    她在電話簡報會上也告訴記者，「顯然安全方面情況有惡化的可能」，她今天上午數度與美國駐以色列大使奈茲（Thomas Nides）和以巴官員對話。

    李弗說，美國敦促以色列與巴勒斯坦安全部隊進行協調以及讓情勢降溫，但在這場突襲後，巴勒斯坦當局表示將結束與以色列的合作。

    布林肯此行將是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新右翼政府掌政後，他第一次到訪以色列。

    尼坦雅胡執政聯盟內的若干成員反對巴勒斯坦建國，以及其他強硬派觀點，在海內外引發憂心。

    國務院在宣布布林肯出訪計畫時表示，布林肯在與尼坦雅胡、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面時，將討論兩國方案（Two-state solution）對於解決以巴衝突的重要性等議題。1120127

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播