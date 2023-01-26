國際軍援烏克蘭火力旺 歐洲傳出建議援助國際禁用集束炸彈

1月16日在烏克蘭東部盧甘斯克前線的烏國砲兵向俄軍陣地發射砲彈。（法新社檔案照）

2023/01/26 18:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國政府對援助烏克蘭「豹二式」主力戰車亮綠燈後，多國紛紛表態將跟進。在此同時，有歐洲國家提議提供烏克蘭集束彈藥，可幫助烏克蘭抵擋俄羅斯軍隊的攻勢。不過，集束炸彈遭國際公約禁用，具有爭議性，之前俄羅斯對烏國使用這種炸彈，就招來國際譴責聲浪。

《法新社》25日引述一個歐洲國家的一名不願具名官員說法，這名官員的政府已經批准運送集束彈藥，並且正在尋求與集束彈藥製造有關連的國家德國批准。

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集束炸彈是將數十個小型炸彈集合成一個一般炮彈型態，來擴大殺傷面積。禁止使用、轉運集束彈藥的國際《集束彈藥公約》獲得大多數西方國家支持，但是美國、俄羅斯和中國並未簽署該公約。去年俄羅斯入侵烏克蘭後，曾針對烏國人口稠密地區使用集束炸彈，引起聯合國震驚。

前述歐洲官員指出，現在集束彈藥已經變得更先進，西方需要「積極」支持烏克蘭，用這種武器抵擋俄軍推進。這名官員說，「烏克蘭已經在要求這種彈藥，這是合法武器，連帶傷害已經不再那麼大。40、50年代時（連帶傷害）極大，但是現在已經相當可控」，「烏克蘭需要贏得這場戰爭，這是目標。」

日前《外交政策（Foreign Policy）》雜誌曾披露，土耳其已經運交冷戰時期美國設計用來摧毀戰車的集束炸彈給烏克蘭。不過土耳其政府否認此事。

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