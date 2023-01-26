曼谷細懸浮微粒濃度暴增12倍 21萬人因空污身體不適就醫

泰國曼谷空污嚴重，細懸浮微粒濃度跟上周相比暴增12倍，因空污導致身體不適就醫人數高達21萬3000人。（法新社）

2023/01/26 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷的空氣品質已達到「不良」等級，政府建議曼谷市民居家辦公並佩戴口罩，目前暫不考慮關閉學校。曼谷市長提醒欲出外遊玩的市民需事先查看空污指數，情況若惡化，將限制交通。

根據《衛報》報導，曼谷市長西提潘（Chadchart Sittipunt）預估空污指數將在今（26）日上升，有關當局建議市民居家辦公，並佩戴口罩；此外，也建議市民使用大眾運輸交通工具上下班，同時設法減少戶外燃燒和工地施工等污染來源。

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雖然當局呼籲市民盡量居家辦公，目前曼谷暫不關閉學校，西提潘也提醒欲出外遊玩的市民先檢查空污指數，做好萬全準備。若空污情況惡化，有必要時會限制交通。

報導指出，12月至4月期間，耕作的燃燒和森林火災是泰國空污主因，根據瑞士空氣品質科技公司「IQAir」數據顯示，今日空污細懸浮微粒達到每立方公尺63.2微克，比世衛（WHO）規定的門檻每立方公尺5微克高出12倍。

泰國衛生部秘書歐帕（Opas Karnkawinpong）曾於本週表示，本週因空污導致身體健康出現問題的患者高達21萬3000人，上週人數僅9.7萬人。大多數人出現呼吸道問題、皮膚炎和眼睛發炎等症狀。西提潘表示，將持續關注2月份的空污情況，預計3月會好轉。

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