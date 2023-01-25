猛豹出柙！德媒：德國決定援烏「豹-2」主戰車

豹-2被公認為當今性能最優秀和均衡的主戰車（MBT）之一。圖為最新改良版「豹-2A7A1」，加裝了以色列「戰利品」（Trophy）主動防禦系統（APS）。（取自以色列國防部官網）

2023/01/25 08:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭持續近一年，烏克蘭要求歐美國家援助西方主戰車，並特別點名德國製的「豹-2」（Leopard 2），波蘭、西班牙、芬蘭等國紛紛表態願意把本國擁有的「豹-2」送給基輔，但擁有出口否決權的德國多次拒絕相關請求。不過據德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）24日報導，德國總理蕭茲決定大開綠燈！

據報導，德國擬向烏克蘭提供至少一個連的「豹- 2A6」主戰車，按照北約組織標準，大約是14輛。「豹- 2A6」是多個歐洲國家打算援烏的「豹- 2A4」進階版，包括主武器改為120公釐L55滑膛砲和許多其他改良。

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報導稱，柏林顯然是在與盟國，尤其是美國，進行幾天密集磋商後，作出相關決定。德國總理蕭茲強調，他只想與其他國家合作向烏克蘭提供主戰車。

另據《華爾街日報》24日獨家報導，美國拜登政府在與德國協商後，也擬援助烏克蘭「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），本週可能宣布交付事宜。

目前德國政府、外交部及國防部都未回應《明鏡周刊》的報導。先前德國已收到了波蘭向烏克蘭提供「豹-2」的正式請求，《彭博》稍早指出，柏林方面或在本週內宣布有關決定。

主戰車（Main Battle Tank，MBT），可以理解為具有現代戰車技術特徵、在戰鬥中擔負主要作戰任務的戰鬥戰車。烏克蘭堅持取得「豹-2」主戰車，除了其性能優越、火力碾壓俄製戰車外，還考量到它最適合烏克蘭地質，就算是在烏國地質較軟黑土，仍能以70公里的時速奔馳。

「豹-2」是主要服役於德國聯邦國防軍的主戰車，總共有A1到A7等多個型號，公認是當今性能最優秀和均衡的主戰車之一，其中「豹-2A4」是最大規模生產的「豹-2」家族成員，分成8批於1985年到1992年間生產，所有更老的版本也都順便升級成A4，該型有許多實質改變，包含自動滅火防爆系統、全數位射控電腦支援新型彈藥等。

2021年，德國將其現役「豹-2A7」主戰車上，安裝以色列拉斐爾公司開發的「戰利品」（Trophy）主動防禦系統（APS），進一步改良成為「豹-2A7A1」，預定2023年入列北約高度戰備特遣部隊。

「豹-2」系列最大規模生產的「豹-2A4」主戰車。（路透資料照）

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