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    俄祭AI新凶器！「馬克」戰鬥機器人即將上陣

    據稱有AI科技加持的俄軍「馬克」戰鬥機器人。（圖取自俄國國防部官網）

    據稱有AI科技加持的俄軍「馬克」戰鬥機器人。（圖取自俄國國防部官網）

    2023/01/24 16:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前副總理、俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin），目前在俄烏戰場領導一股新武裝勢力「沙皇之狼」突擊隊。羅戈辛23日透露，3個「馬克」（Marker）未來戰鬥機器人，將於2月份被送到「特別行動區」，投入對烏作戰。

    羅戈辛告訴《衛星通訊社》：「我們需要的正是這樣的機器，它內部配有懸掛無人機和優良武器，擁有機器視覺，能夠在地形中定位，到達操作員簡單指定的位置，自主選擇路線。我們正在等待至少3個機器人，它們應當交付給我們支配。」

    據報導，該機器人擁有俄羅斯最先進的自主運動技能，可基於人工智慧（AI）識別物體。機器人平台的自主性，由模組化多光譜機器視覺系統提供，該系統利用神經網路算法處理數據。

    羅戈辛指出，「沙皇之狼」小組將培訓一支IT專家隊伍，他們將是「馬克」的操作員。然後，機器人將在訓練場磨合之後，於2月間直接送到頓巴斯前線。

    羅戈辛上月22日在烏東頓內茨克一家飯店慶生時遇上烏軍轟炸，傳出身受重傷，動手術保命，現場留下一大灘恐怖血跡。此前多個消息稱，他恐須截肢，且生殖器官受重創要切除。不過，羅戈辛6天後發布他在醫院接受手術後的照片，似乎意在闢謠。本月初，羅戈辛出奇招，竟把從他體內取出的砲彈碎片，寄給法國總統馬克宏，聲稱他被法國援烏「凱薩」自走砲所傷，要馬克宏給個交代。

    羅戈辛上月底做完取彈片的手術後，首次發布照片，但看不出下半身是否有受傷。（圖取自羅戈辛VK帳號）

    羅戈辛上月底做完取彈片的手術後，首次發布照片，但看不出下半身是否有受傷。（圖取自羅戈辛VK帳號）

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