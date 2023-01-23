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    春晚開場曲爆抄襲！ 他點出中國被譏「抄襲大國」三大主因

    針對今年春晚開場曲被爆抄襲一事，矢板明夫點出中國被外界譏為「抄襲大國」的3大主因。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對今年春晚開場曲被爆抄襲一事，矢板明夫點出中國被外界譏為「抄襲大國」的3大主因。（資料照，記者廖振輝攝）

    2023/01/23 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《央視》總台春節聯歡晚會在除夕（21日）這天登場，由10餘名港澳台藝人、運動員合唱的開場曲《花開種花家》竟被爆出抄襲日本動漫遊戲歌曲。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫點出中國被外界譏為「抄襲大國」的3大主因，並直言如今的春晚已徹底淪為替中共歌功頌德的大會，難怪越來越多人不想看。

    特別為今年央視春晚創作的歌曲《花開種花家》，近日被爆出與本知名動漫遊戲《超異域公主連結！Re：Dive》中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲《Peaceful＊ちゃんぷるー》雷同，引發抄襲質疑。對此，矢板明夫23日特別在臉書分享自己的看法。

    矢板明夫表示，「習近平政權在疫情如此嚴峻的情況之下，依然強行舉辦春晚，是想通過這場晚會『弘揚中華文化、鼓舞民族精神』的，但是沒想到，開場曲竟然盜用了日本的動漫歌曲，原作歌名還和『吸血鬼』扯上關係，可以說是莫大的諷刺」

    矢板明夫接著說，抄襲現在之所以在中國這麼普遍，原因主要有3個。首先就是「政府對文化事業的管控越來越嚴格」，所有作品都要經過一群外行官員審查，動輒被封殺、罰款，甚至坐牢，創作者形同被戴上看不見的手銬腳鐐，自然不可能寫出好的作品；二是「沒有優勝劣汰的市場機制」，所有資源都掌握在有權有勢者手中，有才華的人很難出頭，可前者往往創作實力不行，於是就經常會爆出各種抄襲取巧。

    第三則是「缺乏懲罰機制」，「在類似春晚這樣的重要舞台上，即使被指出是抄襲，中方礙於面子問題，通常是不會承認的。所以，抄襲者往往不會受到懲罰。春晚是演給大領導看的，只要大領導高興就可以。網路上的批評聲浪再大，大領導一般也看不到，所以很容易矇混過關。」

    最後矢板明夫直言，春晚在80年代初相當受歡迎，因為當時中國正在從文革，走向改革開放，文化和藝術的表現方式，逐漸從單一走向多元，自然能給觀眾帶來很多驚喜，「但今天習近平再次把中國帶回保守和獨裁，春晚已經變成了一場『為共產黨塗脂抹粉、歌功頌德的大會』，自然大家也不愛看了。」

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