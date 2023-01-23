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    日本恐現10年一遇低溫 官方籲避免不必要外出

    日本各地1月24日後預料將遇到10年才會出現一次的低溫，當局今天針對可能降下的大雪舉行緊急記者會，呼籲民眾避免不必要及不緊急的外出。（美聯檔案照）

    日本各地1月24日後預料將遇到10年才會出現一次的低溫，當局今天針對可能降下的大雪舉行緊急記者會，呼籲民眾避免不必要及不緊急的外出。（美聯檔案照）

    2023/01/23 19:21

    〔中央社〕今年冬天最強寒流即將來襲，日本各地1月24日後預料將遇到10年才會出現一次的低溫，日本當局今天針對可能降下的大雪舉行緊急記者會，呼籲民眾避免不必要及不緊急的外出行程。

    日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳預測日本主要城市1月25日最低氣溫，札幌市為攝氏零下12度、長野市零下9度、仙台市零下6度、岡山市零下5度、高知市與熊本市零下4度、東京市區及名古屋市零下3度，及大阪市零下1度。

    到1月25日傍晚止的24小時預測降雪量，北陸地方及新潟縣為70公分至90公分；東北地方、關東甲信地方、近畿地方及中國地方為60公分至80公分；東海地方為40公分至60公分；北海道為30公分至50公分。

    連不常下雪的四國地方與九州地方北部，也可能有20公分至40公分降雪量；九州南部24小時降雪量預測也有10公分至20公分。

    過去日本下大雪時，在路面上行駛的汽車可能會發生輪胎陷入雪中，或是在結凍路面上打滑等事故。

    發生上述事故後，經常可以看到接著發生多數車輛卡在雪中道路動彈不得的情況，國土交通省與氣象廳預測多數地區將在1月24日至26日降下大雪，呼籲民眾必須對車輛可能在雪中動彈不得抱持警戒。

    國土交通省防災課長說，由於這波寒流可能會在廣泛地區造成影響，就算民眾想駕車前往非大雪預報地區，也應該更換冬天用輪胎，並備妥防寒衣物、雪鏟、食物等再上路。

    氣象廳氣象監視暨警報中心主任加藤廣說，預料日本各地都將遇到10年才會出現一次的低溫，希望民眾對可能發生的水管結凍等災情預先做好準備。

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