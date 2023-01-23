中國遊客掏錢躲入境檢查、泰國警察開道護送 影片發布後慘遭調查

一名中國遊客在TikTok上分享泰國警察開道護送、甚至協助繞過入境檢查的初體驗，影片發布後慘遭警方調查。（圖擷取自「detectivethai」TikTok）

2023/01/23 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國邊境解封後，許多中國人迫不及待出國遊玩，位於東南亞的泰國更是敞開雙手歡迎中國遊客入境。據泰國媒體報導，中國遊客只要支付約新台幣6455元，就能享有「泰國警察開道護送」的特殊服務；泰國警方發言人則表示「這是對警察部隊的恥辱」。

綜合外媒報導，日前一位中國女網友在社群平台抖音上傳一支短片，影片內容講述泰國警察如何護送她和她的母親從素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）前往市區芭達雅（Pattaya）。

請繼續往下閱讀...

女網友在影片中表示，警方直接在出境大廳接機，甚至「開後門」讓她們繞過入境檢查，她被邀請坐上警車後還興奮直呼「人生中第一次坐警車！」。

泰國皇家警察（RTP）發言人22日表示，警察總長已下令調查這件「特殊服務」事件，並稱此案是對警察的恥辱。據悉，涉案的3名警察已被轉移到RTP指揮中心等待調查，這3名警察的上司和相關處長也將接受徹查。

該網友在影片中揭露，一般民眾若想付費使用「警用汽車開道特殊服務」，從機場到知名度假地點只需7000泰銖（約為新台幣6455元），而警用機車開道服務則需花費6000泰銖（約為新台幣5533元）。

根據泰國警方最新調查結果，其中一名警官確實使用警用機車為該名中國遊客開道護送，該名女網友和其母親也被列為調查對象，至於有沒有更多人涉案，仍須釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法