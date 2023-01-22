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    警官公然在警局內行竊！ 照片曝光逾萬人驚呼「抱緊處理」

    密西根州懷恩多特警局日前發布一張入獄照，笑翻不少網友。（圖取自懷恩多特警局臉書）

    密西根州懷恩多特警局日前發布一張入獄照，笑翻不少網友。（圖取自懷恩多特警局臉書）

    2023/01/22 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕最萌竊賊發現！美國密西根州地方警局日前發布一張入獄照，指控犯嫌肆無忌憚的在警局內「犯案」，被抓到後還「不配合調查」。不過網友看完照片都忍不住笑出來，因為照片中的嫌犯竟是該警局飼養的警犬，原因是偷吃警員的午餐。

    密西根州懷恩多特（Wyandotte）警局13日透過臉書發布一張入獄照，照片中的罪犯竟然是一隻露出呆萌表情的德國牧羊犬。懷恩多特警局逗趣指出：「偷竊不僅是犯罪，在道德上也是錯誤的。有些工作，例如警察，在就職前會要你宣誓承諾保護個人財產。話雖這麼說，本局還是很遺憾地向大家報告，局內一名現任『警官』艾斯因偷竊正接受調查！」

    懷恩多特警局接著說：「這件事發生在2天前，巴威哥警官（Ofc. Barwig）正在休息室內享用午餐時，臨時被叫去支援勤務，於是將吃一半的午餐放在休息室桌上。沒想到巴威哥警官結束勤務回來後，竟發現桌上的食物憑空消失！此時犯案警官艾斯（Ice）悠閒地從休息室走出來，若無其事地舔著屁屁......。」

    懷恩多特警局還故作無奈表示：「犯案警官艾斯正行使其緘默權，一副『不配合調查』的姿態。事實上，艾斯過去就有亂翻垃圾桶的前科，還有幾項指控說他在同事經過時從他們手中奪走食物......。後續要如何進行調查，本局將參酌粉專粉絲的意見。」

    該貼文至今已有超過1.5萬人點讚，網友看完紛紛爆笑，「這不該報警處理，而是抱緊處理」、「這臉一看就是貪吃慣犯」、「我堅持牠是無辜的！」、「這麼可愛不該這樣調查他啦」。

    還有網友注意到警方PO的入獄照竟顯示艾斯高6呎8吋（約203公分），笑稱「我覺得警方應該是要警告大家有隻比人還高的巨型牧羊犬」、「有誰跟我一樣為這隻狗狗的身高感到擔憂嗎......」、「我想一隻超過6呎高的狗可以想吃什麼就吃什麼，至少我不會去試著攔他」、「這照片很明顯是狗狗被設計了！」

    懷恩多特警局分享「艾斯警官」的日常萌照。（圖取自懷恩多特警局臉書）

    懷恩多特警局分享「艾斯警官」的日常萌照。（圖取自懷恩多特警局臉書）

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