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    以色列神器！ Point Blank新型攻擊無人機獲美軍訂單

    以色列航太工業公司公布的 Point Blank 無人機概念。（取自IAI官網）

    以色列航太工業公司公布的 Point Blank 無人機概念。（取自IAI官網）

    2023/01/22 14:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列航太工業公司（IAI） 在官方新聞稿中宣布，該公司獲得美國國防部一份數百萬美元合約，將為美軍生產一種新型 Point Blank（意為「近距射擊」） 攻擊無人機。

    據《以色列時報》報導，IAI 將 Point Blank 稱為「光電制導飛彈」，其能力接近通常被稱為神風無人機的巡飛彈（遊蕩彈藥）類別。該設備體積小，因此士兵可以將其放在背包中並從手中運行，它能夠垂直起飛和降落，只需1人操作。

    Point Blank重約7公斤，長度不到1公尺，它還可以在 1,500 英尺（約452公子）以上的高度以大約300公里/小時的最高速度飛行長達 18 分鐘，在空中盤旋或徘徊，直到識別出目標並接到進攻命令，打擊靜止或移動的目標，精準度達1公尺。無人機可以攜帶用於實時偵察的光電系統，以及用於摧毀各種物體的彈頭。Point Blank 的設計具有垂直起降 （VTOL） 能力。

    據 IAI 稱，Point Blank 甚至能夠進行「匿蹤行動」，因為該彈藥的聲波和熱足跡極少。此外，Point Blank 還將擁有混合光電 （EO） 和 GPS 導引系統，使彈藥能夠即時驗證和收集監視訊息。

    IAI 從美國國防部非常規戰爭技術支援局（IWTSD）獲得了數百萬美元的訂單，用於快速開發和交付作為智能飛彈的競爭結果。美國軍方認為， Point Blank 系統滿足所有必要要求，可以透過對敵人進行精確打擊來提高小型戰術小組的作戰能力。該公司承諾最早在 2023 年提供第一批原型並訓練士兵進行測試。

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