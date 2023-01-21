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    恭喜！「登月第二人」艾德林喜上加喜 93歲生日當天4度完婚

    第二位登上月亮的人類艾德林（右），在美國當地時間週五與他的妻子福爾成婚。（擷取自推特＠TheRealBuzz、法新社；本報合成）

    第二位登上月亮的人類艾德林（右），在美國當地時間週五與他的妻子福爾成婚。（擷取自推特＠TheRealBuzz、法新社；本報合成）

    2023/01/21 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕「登月第二人」艾德林（Buzz Aldrin）在美國時間週五（20日）對公眾宣布了一項喜訊，他在這天開始了人生的第四段婚姻，而當天也是他的93歲生日。

    《法新社》報導，艾德林週五在推特（Twitter）上宣布，「在我93歲的生日，我很高興宣布，我的一生摯愛福爾博士（Anca Faur）與我結為連理。我們在洛杉磯（Los Angeles）的一個小型私人儀式上進入了神聖的婚姻關係，並且興奮的像是私奔中的年輕人。」

    報導指出，福爾現年63歲，而艾德林的前三段婚姻都以離婚告終。

    1969年7月20日，艾德林與柯林斯（Michael Collins）還有阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為第一批登上月球的太空人，而這三人中，阿姆斯壯率先踏上月球，艾德林則跟在其後。

    而艾德林也是「阿波羅11號」三人組中碩果僅存的成員，阿姆斯壯早在2012年逝世，柯林斯也於2021年告別人間。

    第二位登上月亮的人類艾德林（左），在美國當地時間週五與他的妻子福爾（右）成婚。（擷取自推特 ＠TheRealBuzz）

    第二位登上月亮的人類艾德林（左），在美國當地時間週五與他的妻子福爾（右）成婚。（擷取自推特 ＠TheRealBuzz）

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