恭喜！「登月第二人」艾德林喜上加喜 93歲生日當天4度完婚
〔即時新聞／綜合報導〕「登月第二人」艾德林（Buzz Aldrin）在美國時間週五（20日）對公眾宣布了一項喜訊，他在這天開始了人生的第四段婚姻，而當天也是他的93歲生日。
《法新社》報導，艾德林週五在推特（Twitter）上宣布，「在我93歲的生日，我很高興宣布，我的一生摯愛福爾博士（Anca Faur）與我結為連理。我們在洛杉磯（Los Angeles）的一個小型私人儀式上進入了神聖的婚姻關係，並且興奮的像是私奔中的年輕人。」
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報導指出，福爾現年63歲，而艾德林的前三段婚姻都以離婚告終。
1969年7月20日，艾德林與柯林斯（Michael Collins）還有阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為第一批登上月球的太空人，而這三人中，阿姆斯壯率先踏上月球，艾德林則跟在其後。
而艾德林也是「阿波羅11號」三人組中碩果僅存的成員，阿姆斯壯早在2012年逝世，柯林斯也於2021年告別人間。
On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn— Dr. Buzz Aldrin （@TheRealBuzz） January 21, 2023