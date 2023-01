恭喜！「登月第二人」艾德林喜上加喜 93歲生日當天4度完婚

2023/01/21 21:29

〔即時新聞/綜合報導〕「登月第二人」艾德林(Buzz Aldrin)在美國時間週五(20日)對公眾宣布了一項喜訊,他在這天開始了人生的第四段婚姻,而當天也是他的93歲生日。

《法新社》報導,艾德林週五在推特(Twitter)上宣布,「在我93歲的生日,我很高興宣布,我的一生摯愛福爾博士(Anca Faur)與我結為連理。我們在洛杉磯(Los Angeles)的一個小型私人儀式上進入了神聖的婚姻關係,並且興奮的像是私奔中的年輕人。」

報導指出,福爾現年63歲,而艾德林的前三段婚姻都以離婚告終。

1969年7月20日,艾德林與柯林斯(Michael Collins)還有阿姆斯壯(Neil Armstrong)成為第一批登上月球的太空人,而這三人中,阿姆斯壯率先踏上月球,艾德林則跟在其後。

而艾德林也是「阿波羅11號」三人組中碩果僅存的成員,阿姆斯壯早在2012年逝世,柯林斯也於2021年告別人間。

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn