連3天出包！澳洲航空空中驚魂 班機引擎故障急返航

澳洲航空20日又傳出一架國內航班在空中發生引擎故障被迫返航。圖為本月18日同樣因引擎故障發出求救訊號的澳航QF144航班班機，最後平安降落於雪梨機場。（歐新社）

2023/01/20 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas）一架班機今天（20日）在空中發生引擎故障問題被迫返航，這已是澳航連續3天發生飛安問題，所幸都沒有造成人員傷亡。

根據澳媒《7News》報導，本月18日，澳航一架從紐西蘭北島奧克蘭（Auckland）飛往澳洲雪梨的QF144航班，機組人員在飛航途中發現一具引擎故障，向地面發出求救訊號，但最後仍平安降落雪梨機場；19日，澳航一架預定從雪梨飛往斐濟的QF101航班，起飛後沒多久，機長收到「潛在機械問題」的警告，緊急折返回雪梨機場。

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沒想到20日，澳航一架上午從墨爾本泰勒馬林機場（Tullamarine Airport）飛往雪梨機場的QF430航班班機，機長在起飛後沒多久收到機上安全系統發出「引擎出現輕微問題」的警告通知，為避免進一步意外發生，決定返航回墨爾本。有機上乘客向《7News》透露，飛機起飛約莫20分鐘左右，就聽到機長廣播說要返航。

澳航發言人表示，QF430航班在整個飛行過程中，兩具引擎皆正常運作，返航只是預防有意外發生，飛機也順利著陸，並非緊急迫降，後續該航班乘客已安排至另一架飛往同樣目的地的班機。據航班追蹤網站FlightAware指出，QF430於20日上午10點18分（台灣時間上午7點18分）左右安全降落墨爾本。

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